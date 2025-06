Domenica 15 giugno la quindicesima edizione della Granfondo Edita Pucinskaite

E’ tutto pronto per la 15ª edizione della Granfondo intitolata a Edita Pucinskaite, ex professionista e figura chiave della società ciclistica pistoiese Avis Bike Pistoia asd, guidata dal presidente Giuseppe Severi.

Ormai diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti delle due ruote, la Granfondo offre un’esperienza unica, immersa nella natura e nelle salite suggestive dell’Appennino Tosco-Emiliano.

L’iniziativa ha la compartecipazione del Comune di Pistoia.

Il percorso si snoda da Piazza del Duomo a Pistoia fino alla vetta dell’Abetone, per poi ridiscendere attraversando borghi incantevoli, veri gioielli incastonati tra le montagne. La partenza è fissata per le 7.30 di domenica 15 giugno.

L’evento non si limita agli adulti: il giorno precedente, sabato 14 giugno, i più piccoli saranno protagonisti con la 15ª Gimkana Franco Ballerini, iniziativa curata da Avis Bike Pistoia in collaborazione con il C.R. Toscana di FCI per avvicinare le nuove generazioni al mondo della bicicletta e regalare loro un’esperienza memorabile.

Granfondo Edita Pucinskaite: i tracciati

I percorsi proposti per i cicloamatori provenienti da tutta Italia e dal mondo, prevedono tre opzioni: due tracciati impegnativi, dove a farla da padrone saranno il dislivello, il caldo e la resistenza muscolare, e un terzo, più breve, dedicato ai cicloturisti e a chi desidera godersi la Granfondo con maggiore tranquillità.

Confermata anche per questa edizione la collaudata formula che alterna tratti a marcia libera, in cui è necessario rispettare il codice della strada, e segmenti cronometrati chiusi al traffico, come da disposizione delle autorità, e dedicati alla sfida agonistica pura.

GRANFONDO: lungo

148 km;

3.450 m dislivello;

3 cronoscalate cronometrate;

4 ristori + pasta party finale.

FONDO: medio

100 km;

2.100 m dislivello;

2 cronoscalate cronometrate;

2 ristori + pasta party finale.

CICLOTURISTICO: corto

70 km;

1.110 m dislivello;

1 ristoro + pasta party finale.

La Granfondo Edita Pucinskaite non è solo una competizione, ma una celebrazione dello spirito ciclistico e del legame tra sport e territorio.

Percorsi rinnovati e nuove emozioni alla Granfondo Edita Pucinskaite

L’edizione 2025 ha un’importante novità: la prima parte dei tre percorsi è stata completamente rinnovata per offrire un riscaldamento ideale in pianura prima di affrontare la suggestiva e graduale salita del Goraiolo, che culminerà nel primo tratto cronometrato. Dopo una sosta rigenerante al ristoro di Panicagliora, via in discesa verso la valle del Reno, prima di risalire al passo dell’Oppio e affrontare la seconda cronoscalata della giornata: la salita di Spignana.

Spignana, gioiello incastonato nell’Appennino, si trasformerà nell’oasi dei partecipanti. Nessuno potrà resistere a immortalare il momento con un selfie o un video ricordo. E, per rendere l’esperienza ancora più speciale, verrà steso il tappeto rosso lungo tutto il borgo: un’accoglienza straordinaria con decorazioni, striscioni, applausi e prelibatezze locali. Inoltre ci sarà una sorpresa.

Dopo la discesa di Lizzano, il bivio tra percorso medio e lungo segnerà una scelta fondamentale per gli atleti. Per garantire sicurezza e rispetto degli orari di premiazione, il percorso lungo chiuderà alle ore 11.30: dopo quell’ora, tutti i partecipanti saranno dirottati sul medio.

La salita di Prataccio rappresenterà l’ultima ascesa impegnativa della giornata, ma senza tratti cronometrati. Da lì, i ciclisti scenderanno verso Le Piastre, dove un meritato pasta party nel fresco del paese li attenderà per celebrare le imprese della giornata. Gli ultimi 15 chilometri in discesa condurranno i partecipanti a Pistoia alla sede logistica della manifestazione, Piazza Oplá, con gelato, frutta e premiazioni.

Premiazioni: Riconoscimenti per ogni impresa

Grazie all’iniziativa, sarà celebrato l’impegno e la passione dei partecipanti con una serie di riconoscimenti. Verranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria nei percorsi Fondo e Granfondo, la squadra femminile più numerosa e la squadra proveniente da più lontano. Inoltre, il Trofeo Michele Macherelli verrà assegnato alla squadra con più atleti sul percorso Granfondo, mentre il Trofeo Christian Brusco premierà la squadra più forte, calcolando la somma dei migliori cinque tempi delle tre cronoscalate. Infine, i migliori donatori di sangue Avis saranno celebrati con la maglia tricolore Avis per la categoria “cronoscalata”, simbolo di un gesto di grande solidarietà.



Modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva di domenica 15 giugno, sono previste alcune modifiche alla viabilità per consentire la sosta e lo stazionamento dei mezzi di servizio e quelli inerenti la manifestazione.

Nel parcheggio di piazza Oplà dalle ore 8 di sabato 14 giugno fino alle ore 19 di domenica 15 giugno sarà istituito il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Nella Ripa della Comunità e nella Ripa del Sale dalle 6 alle 8 di domenica 15 giugno sarà in vigore il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli legato all’evento sportivo.

In via della Chiesa delle Piastre dalle ore 6 alle 17 di domenica 15 giugno saranno vietati sosta e transito per tutti i veicoli, eccetto quelli legati alla manifestazione.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

(11 giugno 2025)

