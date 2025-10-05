Pubblicità
22 C
Roma
18.4 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

40 minuti fa
HomeLuccaNuovo ponte sul Serchio a Lucca, partite le prove di collaudo

Nuovo ponte sul Serchio a Lucca, partite le prove di collaudo

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
10
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Livorno continua ad investire nel futuro con il progetto, “Hangar Creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa”

Sono scattati oggi, domenica 5 ottobre, le fasi di collaudo del nuovo ponte sul fiume Serchio a Lucca. Un’opera attesa e importante, i cui primi atti e studi risalgono al 2009: l’opera pubblica infrastrutturale più importante per la piana lucchese negli ultimi trenta anni, sottolinea il presidente della Toscana presente alle prove di carico avviate a mezzogiorno, soddisfatto per il completamento di fatto dell’opera che rappresenta la Toscana della modernizzazione ed innovazione.

Sul nuovo ponte sul Serchio sono stati investiti oltre 27 milioni di euro e servirà – una volta aperto – a drenare i flussi di auto e camion che gravitano sulla zona e a risolvere uno dei nodi principali del traffico cittadino, mettendo in comunicazione la via per Camaiore (diretta verso il mare) con la statale del Brennero (in direzione della montagna). Con il nuovo ponte di fatto nascerà una sorta di mini complanare alle porte della città che, – evidenzia ancora il presidente della Toscana –  semplifiherà parecchio il traffico in un’area importante di Lucca.

I lavori sono stati appaltati e seguiti dalla Provincia. La Regione ci ha creduto ed ha finanziato l’opera con circa 18 milioni messi a disposizione dal Fondo di Sviluppo e Coesione ed altri quattro milioni e mezzo di risorse del proprio bilancio, resesi necessarie quando nel 2022 il lievitare dei costi delle materie prime rischiava di compromettera l’appalto. Altri 5 milioni e 700 mila euro li ha aggiunti la Provincia, di cui un po’ meno della metà arrivati dal Ministero.  L’opera è stata realizzata da Fincantieri.

 

 

 

(5 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservato, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Livorno continua ad investire nel futuro con il progetto, “Hangar Creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa”
Firenze
poche nuvole
17 ° C
17.8 °
15.9 °
57 %
6.7kmh
20 %
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
24 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Livorno continua ad investire nel futuro con il progetto, “Hangar Creativi...

Livorno Politica

“Todos los males”: il 29 settembre l’avanguardia video di Anagoor per Lucy...

Firenze Cultura