Livorno continua ad investire nel futuro con il progetto, “Hangar Creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa”

di Redazione Livorno

L’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno condivide con soddisfazione il risultato dell’Accordo del Comune e della Regione che destina 8 milioni di euro al Comune di Livorno per dare nuova vita agli ex depositi ATL di via Meyer, gli Hangar Creativi, trasformandoli in un distretto urbano dedicato alle imprese culturali e creative.

Lo scrive una nota stampa del PD Livorno inviata in redazione.

Un progetto che unisce innovazione, rigenerazione urbana e inclusione, e che nasce per costruire un nuovo modello di welfare socio-culturale: spazi rigenerati che diventano motori di arte, impresa, partecipazione e comunità. Negli Hangar si sperimenteranno attività di economia sociale, spettacoli, mostre, laboratori e formazione, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di promuovere benessere, cittadinanza attiva e nuove opportunità di lavoro. Un passo importante verso una Livorno più creativa, aperta, solidale e civica.

Un grazie al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – chiude la nota – al Sindaco Luca Salvetti e all’Assessora Silvia Viviani per aver creduto insieme a questa visione comune di città.

(5 ottobre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata







