30 minuti fa
Maltempo, codice giallo per temporali esteso fino a mercoledì 24 nel centro-sud

Maltempo, codice giallo per temporali esteso fino a mercoledì 24 nel centro-sud

Ancora tempo instabile in Toscana, almeno fino alle prime ore di mercoledì 24 settembre. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso fino alle ore 8 di domani il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti per le aree centro-meridionali. Resta valido anche quello, sempre legato allo stesso rischio e fino alle 17 di oggi, per le aree centro-settentrionali. Infine un altro codice giallo per vento, per tutta la giornata di domani, interesserà il tratto di costa compreso tra la Versilia e Piombino, Arcipelago incluso.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

(23 settembre 2025)

