2 ore fa
Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, l’ISPRA livorno apre le porte dei suoi laboratori

Lucca celebra Puccini organista. Un festival per riscoprire le radici del Maestro

Venerdì 26 settembre torna la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.

A Livorno la manifestazione si svolgerà dalle 17 alle 19: la sede ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di Livorno a Dogana d’Acqua (via del Cedro, 38) aprirà le porte dei suoi laboratori al pubblico, che verranno accompagnati alla scoperta delle diverse attività di ricerca che lì si svolgono. Dall’uso di organismi sentinella, all’analisi degli inquinanti presenti nell’ambiente, i visitatori avranno la possibilità di dialogare con i ricercatori e scoprire segreti e curiosità del loro lavoro.

Ingresso gratuito e senza registrazione.

 

 

(23 settembre 2029)

Lucca celebra Puccini organista. Un festival per riscoprire le radici del Maestro
