Libro su Giorgio Bertinelli protagonista della vita associativa e politica in Toscana

di Redazione

L’impegno e la visione di Giorgio Bertinelli, figura chiave della cooperazione italiana ed internazionale. Lo racconta Annalisa Pellini nel suo libro edito da Rubettino, in cui traccia il profilo di Bertinelli esponente di rilievo di Legacoop Toscana di cui è stato presidente dal 1995 al 2004. Il volume è stato presentato nella Sala Pegaso della Regione Toscana. Sono intervenuti il presidente della Regione Toscana, l’autrice e il presidente della Fondazione Circolo Rosselli.

Il presidente ha sottolineato come Giorgio Bertinelli, abbia segnato profondamente la vita politica e associativa della Toscana, è stato protagonista autorevole della cooperazione, fino al ruolo di presidente della Lega Coop, esperienza che rappresenta uno dei momenti più alti del suo impegno pubblico. Il presidente ha poi tracciato un ricordo personale di Bertinelli, legata al suo impegno politico, spiegando come fosse animato da idee forti, da un rigore e da una coerenza che hanno dato autorevolezza alle sue posizioni e che hanno contribuito alla formazione di tanti, me compreso. Il presidente della Regione ha poi aggiunto che condivideva con Bertinelli una visione pragmatica e operativa, capace di tradurre gli ideali in azione concreta. Il presidente lo ha definito un uomo di idee e insieme un uomo di relazioni, capace di unire autorevolezza e profonda umanità. È questo il segno che lascia nella storia della nostra Regione e nella memoria di chi lo ha conosciuto e stimato.

Il libro attraverso testimonianze, ricordi, approfondimenti, racconta anche l’esperienza di Giorgio Bertinelli oltre i confini nazionali, culminata nella vicepresidenza di Cooperatives Europe nel 2013, con uno sguardo sempre rivolto alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni cooperative. Il volume è arricchito da una prefazione di Simone Gamberini, attuale presidente di Legacoop, e da un’appendice fotografica che rende il libro allo stesso tempo un omaggio e un documento prezioso per chi crede nel valore della cooperazione.

(23 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





