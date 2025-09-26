Coworking culturale: primo incontro pubblico il 29 settembre agli Hangar Creativi

Lunedì 29 settembre, dalle ore 17.30, presso gli Hangar Creativi di Livorno (via Carlo Meyer, 65), si terrà il primo momento pubblico dedicato al progetto “Coworking culturale: uno spazio di innovazione per i giovani”, iniziativa finanziata con 350.000 euro grazie al bando ANCI “Spazi pubblici per giovani under 35 – Progetti innovativi per arte, cultura e impresa”.

L’appuntamento rappresenta l’occasione per conoscere da vicino lo spazio e il percorso progettuale che porterà alla sua trasformazione in un luogo di lavoro condiviso, dedicato in particolare ai giovani under 35 e alle realtà culturali, sociali e innovative del territorio. Durante l’incontro i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata degli Hangar, assistere agli interventi istituzionali e al racconto del progetto, ma soprattutto contribuire attivamente attraverso un workshop partecipativo pensato per raccogliere idee, esigenze e visioni che aiuteranno a delineare le future modalità di utilizzo e gestione dello spazio. La serata si concluderà con un aperitivo di networking, pensato per favorire nuove connessioni e stimolare collaborazioni tra persone, associazioni, startup e imprese creative.

Il progetto “Coworking culturale” nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare gli Hangar Creativi come luogo di innovazione e sperimentazione, restituendo alla città uno spazio oggi poco utilizzato e trasformandolo in un laboratorio di creatività e collaborazione. L’obiettivo è offrire ai giovani un ambiente in grado di supportare percorsi di crescita professionale e culturale, stimolare nuove forme di imprenditorialità sociale e culturale e rafforzare il legame con il territorio attraverso la condivisione di competenze e risorse.

A partire da ottobre sarà pubblicato un bando pubblico per l’affidamento in gestione dello spazio, che potrà essere affidato a soggetti singoli o reti composte, con una significativa presenza di giovani under 35, con competenze specifiche nei settori culturale, creativo e sociale e la capacità di garantire la sostenibilità e lo sviluppo del progetto.

L’incontro del 29 settembre è aperto a tutta la cittadinanza e in particolare a giovani, associazioni, collettivi, startup innovative, imprese culturali e sociali che vogliano conoscere meglio l’iniziativa, contribuire alla sua definizione o valutare una futura candidatura per la gestione.

(26 settembre 2025)

