Conoscere e sperimentare la cianotipia, antica tecnica di stampa fotografica

Ultimo fine settimana di apertura serale, fino alle ore 22, per il Museo Civico ospitato a Villa Mimbelli dove è in corso la mostra Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura.

Il ricco cartellone di iniziative pensate a corollario della grande mostra per celebrare il Maestro macchiaiolo propone per domani, sabato 27, e domenica 28 settembre visite guidate a partenza garantita e un workshop di cianotipia botanica.

Il laboratorio, a cura di Laura Sgherri e Oblò Creature di Giulia Bernini, si terrà domenica 28 settembre nel parco di Villa Mimbelli (in caso di maltempo sarà rimandato) in tre fasce orarie (10.30-11.30; 11.30-12.30; 15-16). L’evento, gratuito ma con obbligo di prenotazione (sgherri.laura@gmail.com), rivolto ad un pubblico adulto, è pensato per dare l’occasione di sperimentare e conoscere la cianotipia, antica tecnica di stampa fotografica. La cianotipia, riconoscibile per le sue caratteristiche immagini in blu di Prussia, utilizza la luce solare per impressionare forme e dettagli su carta, senza l’uso di apparecchi fotografici tradizionali. L’incontro sarà focalizzato sulla stampa botanica impiegando foglie, fiori ed elementi della macchia mediterranea presenti nel parco per realizzare composizioni artistiche uniche.

Le viste guidate a partenza garantita sono in programma sia domani che domenica, con partenza alle ore 11 e alle ore 17.30 (la partecipazione ha un costo, informazioni ai riferimenti in basso).

Museo civico Giovanni Fattori

Indirizzo: Via San Jacopo in Acquaviva 65, 57127 Livorno

Telefono: 0586 – 824607

E-mail: infomuseofattori@comune.livorno.it

(26 settembre 2025)

