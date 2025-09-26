Pubblicità
Architettura e recupero dei Bottini dell’Olio e della Chiesa del Luogo Pio, visita guidata speciale

Domenica 28 settembre alle ore 17.00, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, al Museo della Città di Livorno verrà dedicato un appuntamento speciale alla scoperta di due monumenti architettonici simbolo del quartiere Venezia: i Bottini dell’Olio e la Chiesa del Luogo Pio.

Architettura e restauro dei Bottini dell’Olio e della Chiesa del Luogo Pio, è una visita guidata della durata di un’ora che intreccia storia, arte e memoria, raccontando la nuova vita di queste preziose testimonianze del passato.

Il percorso parte dallo scorcio del Seicento, quando il granduca Cosimo III de’ Medici volle l’edificazione dei Bottini dell’Olio come grande deposito oleario al servizio del porto franco di Livorno. Si prosegue poi nella settecentesca Chiesa del Luogo Pio, fulcro spirituale di un complesso assistenziale nato per fornire accoglienza alle “orfanelle” della città.

La visita approfondirà anche la stagione contemporanea del recupero per la musealizzazione: dal masterplan di Adolfo Natalini, che ha ripensato gli spazi, fino al lavoro dello studio Guicciardini & Magni Architetti, che ha dato forma al progetto, conclusosi con l’apertura del Museo della Città nel 2018.

L’evento è promosso dal Comune di Livorno e curato da Coop. Itinera in collaborazione con Agave e Culture. L’iniziativa ha un costo (chiedere informazioni ai riferimenti in basso). Consigliata la prenotazione.

 

Museo della Città di Livorno
Piazza del Luogo Pio 19
0586 824551
museodellacitta@comune.livorno.it
museodellacittalivorno.it

 

 

(26 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


