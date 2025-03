Teatro, libri, cinema, musica, produzioni: il Teatrodante Carlo Monni rilancia

di Redazione Spettacoli

Con oltre 10.000 ingressi, 3.000 presenze fra i giovani agli incontri mattutini per le scuole, più di 400 abbonamenti emessi per la stagione, 15 corsi alla Scuola di Teatro, la Fondazione Accademia dei Perseveranti, in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, rilancia la sua idea attiva e multidisciplinare di cultura. Durante la presentazione a Firenze delle nuove iniziative e produzioni tra teatro, letteratura, cinema e musica, per costruire una realtà di collaborazione tra le diverse facce della cultura toscana, il consulente artistico Piero Pelù ha così dichiarato “Vorrei proporre un nuovo nome del teatro, l’acronimo Da.Mo”.

“Per noi, il Teatrodante Carlo Monni è fondamentale non solo come palcoscenico, ma come una vera e propria piazza aperta a tutti – dichiara Piero Pelù – Vogliamo che ogni spazio del teatro sia un luogo di incontro e di partecipazione. Questo rappresenta un segnale di apertura e di ricerca del dialogo, in un’epoca in cui il confronto sembra essere sempre più sacrificato. Sono sicuro che insieme possiamo fare la differenza, nel nome della ricerca e della multidisciplinarietà, elementi chiave della nostra attività, che in questo periodo ha compiuto grandi passi avanti con la ripartenza dell’alluvione”.

Risponde il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri: “Ringraziamo Piero Pelù per l’idea, che valuteremo nelle forme più opportune. Il nostro obiettivo principale, insieme alla Fondazione, è quello di consolidare il teatro come un punto di riferimento non solo per Campi Bisenzio, ma per tutta la Toscana e l’Italia. I numeri lo dimostrano: il teatro continua a essere un centro vitale per la cultura e la comunità”.

La Fondazione Accademia dei Perseveranti, sotto la guida della direttrice Sandra Gesualdi e del presidente Andrea Bacci, insieme al Comune di Campi Bisenzio, guarda già al futuro con una programmazione ambiziosa che promette di coinvolgere sempre di più le diverse realtà culturali del territorio e di ampliare il suo pubblico. Gli obiettivi del 2025 sono la reciproca conoscenza, la convivenza di differenze e l’accessibilità, attivando collaborazioni con giovani compagini artistiche, eccellenze nazionali e associazionismo locale.

In attesa della partenza della nuova campagna abbonamenti a luglio 2025, la programmazione si arricchisce della rassegna che unisce letteratura e teatro CaRa – Campi Racconta, che intreccia le presentazioni di libri con spettacoli ispirati ai temi trattati, creando un dialogo profondo tra narrazione scritta e rappresentazione scenica e che, dopo Francesco Niccolini, Concita de Gregorio, Angela Terzani Staude, continuerà il 28 aprile con Aldo Cazzullo e il suo “Il Dio dei nostri padri”, per proseguire poi con Cristina Manetti, Cinzia Pennati e Nadia Terranova; Orme, che propone itinerari storico-artistici e teatrali alla scoperta delle bellezze di Campi Bisenzio, iniziata con “Falcini, l’architetto del Teatro” continuerà il 16 marzo con “Dalla pieve di Santo Stefano” passando per la chiesa di Santa Maria e la chiesa di San Martino e il 27 aprile con “La Rocca Strozzi e le mura”.

Dal 14 al 16 marzo “Tavole – La graphic novel in teatro” con Davide Toffolo (Tre allegri ragazzi morti), Alice Milani, Sara Colaone, Graziano Staino, Ippolita Douglas Scotti e tanti altri ospiti tra illustrazione, musica e parole, tre giorni dedicati alla graphic novel e al teatro, con incontri con autori e illustratori, performance dal vivo e culmina con lo spettacolo “L’ultimo vecchio sulla terra. Omaggio a Remo Remotti” di e con Davide Toffolo, tratto dall’omonimo fumetto edito Rizzoli Lizard. Il progetto unisce il Teatrodante Carlo Monni e la Biblioteca Tiziano Terzani in un’iniziativa che mette al centro il mondo del fumetto e della narrazione illustrata.

E ancora: la 31ª edizione di Luglio Bambino, dal 2 al 16 luglio, diffusa nei comuni della Piana fiorentina, per proseguire per la prima volta con l’appendice Settembre Bambina dal 4 al 7 settembre. Tra le novità all’interno della programmazione delle stagione 2025/26 sarà previsto uno spazio dedicato al cinema a partire dalla collaborazione con il Festival dei Popoli: proiezioni di documentari selezionati dal Festival dei Popoli a cadenza mensile sui temi dei diritti umani, del lavoro e delle questioni di genere.

In programma spettacoli teatrali, laboratori creativi e artistici sotto il segno della multiculturalità. Positivo anche il progetto di Biblioteca diffusa, attivato dopo il disastro dell’alluvione con i punti della Piccola Biblioteca nel teatro, il BiblioMuseo, il Bibliobus, oltre alla nuova BiblioCoop. La Fondazione è inoltre editore della rivista specialistica di letteratura dell’infanzia Liber e sarà presente al prossimo Salone del Libro di Torino insieme a Regione Toscana. E ancora: Noi e voi insieme per star bene, che porta il teatro nelle RSA e la Scuola di Teatro, in espansione con nuovi corsi, oltre ai progetti “Tavole – La graphic novel in teatro”.

“Ringrazio l’amministrazione per aver investito concretamente nella cultura, e i numeri lo confermano – aggiunge Sandra Gesualdi – una stagione quasi interamente sold out dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta. Lavoriamo intensamente con le scuole e con tutta la comunità, con rassegne che continuano a crescere e ad arricchirsi grazie alla presenza di importanti protagonisti della cultura nazionale. Credo fermamente che la cultura sia politica, contro ogni tipologia di discriminazione su tutti i livelli”.

“È ancora più forte l’intento di aprire il teatro alla città – commenta il presidente Andrea Bacci -, obiettivo che la Fondazione in sinergia con il Comune di Campi e i partner che ci sostengono sta raggiungendo con risultati ottimali, e non potremmo essere più orgogliosi e soddisfatti di guardare al futuro con una squadra in cui ogni elemento è diventato indispensabile”.

Le attività della Fondazione Accademia dei Perseveranti godono del supporto di Regione Toscana, Fondazione CR Firenze, Chiantibanca, Unicoop Firenze, Cairo editore. Per informazioni: www.teatrodante.it.

La Fondazione Accademia dei Perseveranti non è solo un punto di riferimento per gli spettacoli teatrali, ma è anche un centro di innovazione culturale che guarda con grande interesse al territorio dell’area metropolitana.

La Scuola di Teatro della Fondazione con i suoi 15 corsi e 214 iscritti rappresenta un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi alla drammaturgia e al palcoscenico. Oltre ai corsi tradizionali, la scuola lancia nuove iniziative, tra cui il laboratorio “Legami”, pensato per famiglie, adulti e bambini, che offre l’opportunità di vivere l’esperienza teatrale insieme, e il corso “Giocoteatro” per i piccoli dai 3 anni. La scuola continua a formare talenti, a stimolare la creatività e a portare l’arte teatrale a chiunque voglia fare esperienza del mondo del teatro in modo diretto e coinvolgente. “Noi e voi insieme per star bene”, che vede una stretta collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, porta il teatro nelle RSA locali, creando occasioni di inclusività e interazione tra le diverse generazioni, progetti di sinergia e innovazione tra cultura e territorio. Da segnalare anche CaRa – Campi Racconta, la rassegna letteraria organizzata dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Campi Bisenzio, che unisce letteratura e teatro, una nuova piazza culturale per incontrarsi e confrontarsi e attivare la partecipazione alla vita della città, tra emozioni e riflessioni per pensare il mondo e attivare la partecipazione attraverso le parole con autori e autrici, artisti e artiste protagonisti della stagione teatrale.



Le produzioni

L’attività della Fondazione non si limita alla sua sede, ma si espande anche fuori dai confini di Firenze con produzioni come “Via dei Matti 43”, in coproduzione con la Fondazione Sipario Toscana, che è già stato rappresentato in 6 repliche, e prosegue in primavera con una tournèe tra Abruzzo e Marche. Grande successo anche per “L’elefantino millecolori”, ispirato al celebre Elmer di David McKee, che andrà in scena in due repliche in Toscana, continuando la tradizione di spettacoli di qualità per tutte le età.

