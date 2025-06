Certificazione parità di genere, “Strumento utile nella battaglia per l’uguaglianza”

di Redazione Toscana

Cristina Manetti, capo di Gabinetto della presidenza della Regione Toscana e ideatrice de “La toscana delle donne”, e Maria Grazia Maestrelli, consigliera di parità della Regione Toscana, hanno partecipato questa mattina alla seconda tappa in programma a Firenze di “No Gender Gap. UNI /PdR 125. La parità di genere nei luoghi di lavoro”, road show itinerante di UNI – Ente Italiano di Normazione, organizzato nel capoluogo toscano in collaborazione con la Camera di Commercio ed il Comitato Imprenditoria Femminile.

L’appuntamento, cui hanno preso parte esperti e rappresentanti del mondo delle imprese e del lavoro, ha l’obiettivo di misurare il livello di diffusione e consapevolezza della prassi di riferimento in Italia volta a ridurre i divari di genere lei luoghi di lavoro. Secondo i dati diffusi nel corso dell’evento, in Toscana tale certificazione è decisamente in crescita. Da febbraio 2025, sono 1742 i siti produttivi certificati UNI/PdR 125.

L’88,7% in più rispetto a giugno 2024.

“La certificazione sulla parità di genere ci aiuta a portare avanti la battaglia culturale per l’affermazione dei diritti e dell’eguaglianza”, ha affermato Manetti nell’intervento conclusivo dell’evento. “Assieme al welfare aziendale, è uno strumento che contribuisce a far entrare la cultura e la pratica dell’uguaglianza entrare nelle aziende, nelle famiglie”, ha aggiunto, ricordando come anche due aziende pubbliche toscane, ovvero l’Azienda sanitaria Sudest e l’Azienda ospedaliera universitaria pisana, hanno conseguito di recente tale certificazione. “E’ un fatto importante – ha sottolineato Manetti – che l’esempio venga anche dal settore pubblico”.

“I dati toscani – ha spiegato Maestrelli – sono promettenti e il tessuto produttivo mostra un’apertura sempre più evidente rispetto al tema della parità di genere”. “Di sicuro – ha aggiunto – la certificazione ha riacceso i riflettori sul tema della presenza delle donne nel mondo del lavoro, sugli aspetti fondamentali per che devono essere affrontati nei luoghi di lavoro, sulla questione della conciliazione che deve diventare però un’esperienza collettiva di uomini e donne, perché la conciliazione non è detto che debbano farla solo le donne”.

“Occorre continuare a lavorare – è stato il monito di Maestrelli – su un cambiamento culturale e strutturale, che va sostenuto attraverso politiche di conciliazione vita-lavoro e interventi che impediscano discriminazioni sempre più intollerabili”.

La Toscana ha conosciuto di recente anche esempi di enti pubblici che hanno ottenuto la certificazione UNI/PdR 125. Toscano, infatti, è il primo comune in Italia ad aver conseguito l’attestazione della prassi di riferimento: Loro Ciuffenna, nell’aretino. Inoltre negli ultimi mesi sono giunte le certificazioni per la parità di genere anche per l’Azienda sanitaria Toscana SudEst e l’Azienda ospedaliero universitaria Pisana.

La Regione Toscana, attraverso l’assessorato alle pari opportunità, ha lanciato un bando rivolto alle imprese, per aiutarle a formarsi riguardo al percorso per conseguire la certificazione. Il bando ha una dotazione di 400mila euro a valere sul “Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere”, e sul PR FSE+ Toscana 2021-2027.

(20 giugno 2025)

