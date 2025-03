Rischio idraulico, parte mercoledì 12 da Prato al via il percorso “Meno rischio in Toscana”

La Toscana sceglie la sicurezza ed investe sulla formazione di tecnici, amministratori, comunicatori e studenti per mitigare e gestire il rischio idraulico ed idrogeologico. Con l’evento “Meno rischio in Toscana”, che si terrà domani, mercoledì 12 marzo, al teatro Politeama di Prato, prende il via un percorso in dieci tappe organizzato dall’assessorato regionale all’ambiente e alla difesa del suolo.

L’evento, patrocinato dagli ordini professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei geologi e dei giornalisti, inizierà alle ore 9:30 con la registrazione dei partecipanti. A seguire i saluti istituzionali di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Ilaria Bugetti, sindaca di Prato, Simone Calamai, presidente della Provincia di Prato, Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi. Alle ore 10:15 è previsto l’intervento dell’assessora regionale all’ambiente Monia Monni ed a seguire quello di Giovanni Massini, direttore del settore regionale per la difesa del suolo e della Protezione civile.

I lavori proseguiranno con approfondimenti tecnici da parte di Daniele Bignami, della Fondazione Politecnico di Milano; Marcello Brugioni, della Fondazione Politecnico di Milano; Nicola Casagli, del Centro per la Protezione Civile Università degli Studi di Firenze; Fabio Castelli, del Centro per la Protezione Civile Università degli Studi di Firenze; Bernardo Gozzini, del Consorzio LaMMA; Bernardo Mazzanti, dirigente del settore Protezione Civile della Regione Toscana; Giovanni Menduni, della Fondazione Politecnico di Milano, Enio Paris e Fabio Zappalorti dell’Associazione Nazionale Consorzi territorio e acque irrigue-Toscana.

Alle ore 12,30 sono in programma le conclusioni dell’assessora Monni.

(12 marzo 2025)

