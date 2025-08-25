Pubblicità
Da X Factor a Sesto Fiorentino, al festival Liberi Tutti anche Sarafine

Anche Sarafine a Liberi Tutti, il festival musicale a ingresso gratuito in programma a Sesto Fiorentino. Vincitrice di X Factor 2023, Sarafine sarà sul palco di piazza Vittorio Veneto mercoledì 3 settembre con in primo piano i brani del debutto discografico “Un trauma è per sempre”, composizioni inedite e il singolo estivo “Lu rusciu de lu mare” realizzato a quattro mani con Ciauru. Il sound di Sarafine è un originale intreccio di elettronica, dubstep, techno e pop, mentre i testi oscillano tra ironia e disillusione, offrendo una visione del mondo lucida e personale: una musica cruda, ma un crudo che fa bene.

Sarafine va ad aggiungersi al grande cast di Liberi tutti che dal 31 agosto al 7 settembre vedrà protagonisti, tra gli altri, Roy Paci & Aretuska, Dente, Giancane, Bandabardò, Africa Unite e The Bluebeaters e le band emergenti dello ZoMusic Contest. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego srl e con il contributo di Unicoop Firenze, Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18.

 

Liberi Tutti 2025
Dal 31 agosto al 7 settembre 2025
Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino
Ingresso libero
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

 

(25 agosto 2025)

