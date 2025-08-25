Pubblicità
Livorno Music Festival, nuovo appuntamento con la grande musica il 26 agosto

Livorno Music Festival, nuovo appuntamento con la grande musica il 26 agosto

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
1
Lettura: 1 minuto
La Toscana con Mediterranea: "Bene la disobbedienza se è a rischio la vita dei naufraghi"

Nella suggestiva Cannoniera della Fortezza Vecchia, il Livorno Music Festival propone una serata interamente dedicata alla musica da camera per fiati e pianoforte, un raffinato intreccio di stili e colori timbrici che attraversa epoche e sensibilità.

Il concerto si apre con il Trio op.19 di Devienne, in cui tre flauti dialogano con brillantezza e leggerezza settecentesca. Si prosegue con la Undine Sonata di Reinecke, opera romantica intrisa di suggestioni nordiche e leggendarie. Il virtuosistico Convegno di Ponchielli, vivace conversazione tra due clarinetti e pianoforte, anticipa la profondità lirica del Trio op.114di Brahms, uno dei vertici della cameristica ottocentesca, in cui clarinetto, violoncello e pianoforte si intrecciano in un discorso di rara intensità emotiva.

Programma:
François Devienne, Trio op.19 in sol maggiore per tre flauti
Carl Reinecke, Undine Sonata op.167 per flauto e pianoforte
Amilcare Ponchielli, Il Convegno per due clarinetti e pianoforte
Johannes Brahms, Trio in la maggiore op.114 per clarinetto, violoncello e pianoforte

Artisti:
Jürgen Franz, flauto
Giovanni Riccucci, clarinetto
Xenia Jankovic, violoncello
Aglaia Tarantino, Alessandra Dezzi, pianoforte

Giovani talenti del LMF
Seher Karabiber, Huiru Bao, Yuchen Mu, flauti
Iacopo Carosella, Clara Riccucci, clarinetti

 

 

(25 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 



