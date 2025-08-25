Livorno Music Festival, nuovo appuntamento con la grande musica il 26 agosto

Nella suggestiva Cannoniera della Fortezza Vecchia, il Livorno Music Festival propone una serata interamente dedicata alla musica da camera per fiati e pianoforte, un raffinato intreccio di stili e colori timbrici che attraversa epoche e sensibilità.

Il concerto si apre con il Trio op.19 di Devienne, in cui tre flauti dialogano con brillantezza e leggerezza settecentesca. Si prosegue con la Undine Sonata di Reinecke, opera romantica intrisa di suggestioni nordiche e leggendarie. Il virtuosistico Convegno di Ponchielli, vivace conversazione tra due clarinetti e pianoforte, anticipa la profondità lirica del Trio op.114di Brahms, uno dei vertici della cameristica ottocentesca, in cui clarinetto, violoncello e pianoforte si intrecciano in un discorso di rara intensità emotiva.

Programma:

François Devienne, Trio op.19 in sol maggiore per tre flauti

Carl Reinecke, Undine Sonata op.167 per flauto e pianoforte

Amilcare Ponchielli, Il Convegno per due clarinetti e pianoforte

Johannes Brahms, Trio in la maggiore op.114 per clarinetto, violoncello e pianoforte Artisti:

Jürgen Franz, flauto

Giovanni Riccucci, clarinetto

Xenia Jankovic, violoncello

Aglaia Tarantino, Alessandra Dezzi, pianoforte Giovani talenti del LMF

Seher Karabiber, Huiru Bao, Yuchen Mu, flauti

Iacopo Carosella, Clara Riccucci, clarinetti

(25 agosto 2025)

