Viareggio, il 20enne delle ronde anti-spaccio è arrestato per lesioni e sequestro di persona

Era diventato noto in Versilia per essere l’organizzatore, non sappiamo se anche fondatore, ma alle comiche non c’è ma fine, delle cosiddette “camminate per la sicurezza”, in soldoni ronde contro lo spaccio di droga.

Il 20enne, L.P. (cosa ce ne facciamo di nome e cognome?) di Torre del Lago Puccini alle porte di Viareggio, è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti del compagno 33enne che lo ha denunciato .

L’episodio che ha portato al suo arresto risale a lunedì 18 agosto.

Un 33enne residente a Porcari (Lucca), che è anche il suo compagno, è stato liberato dopo essere stato, secondo l’accusa, rinchiuso in casa dal giovane con minacce di morte nel caso avesse provato a scappare, elementi al vaglio degli investigatori. L’allarme è scattato grazie ai famigliari della vittima, che hanno contattato il 112 segnalando una situazione di grave pericolo. Scrive Repubblica che i Carabinieri, subito intervenuti con due pattuglie, non sono riusciti ad entrare nell’abitazione e hanno dovuto interrompere la corrente elettrica per forzare l’uscita. Il 33enne ha riferito di essere stato minacciato di morte nel caso avesse provato a scappare, di essere stato aggredito con un manganello e minacciato con un coltello, entrambi ritrovati dai militari durante la perquisizione dell’abitazione.

Sarebbe soltanto l’ultima di una lunga serie di violenze del 20enne paladino della giustizia viareggina – la cittadina è piena di paladini della giustizia-fai-da-te, ricorderete l’investimento del rapinatore sul lungomare cittadino – , che dallo scorso mese di febbraio avrebbe sottoposto il compagno 33enne a maltrattamenti di diverso genere: minacce, percosse, violenze psicologiche e persino danneggiamenti alla propria auto. Il 20enne L.P. (a cosa serve un cognome?) è in carcere a Lucca, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli sviluppi delle indagini, che dovranno chiarire tutti i contorni della vicenda.

I quotidiani nazionali pubblicano la foto del 20enne. A noi non passa nemmeno per la testa.

(20 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





