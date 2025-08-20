Quando il giustiziere diventa carnefice

di Lonsito De Toledo

Ecco il risultato della propaganda sulla sicurezza brandita come un manganello: un ragazzo di vent’anni, acclamato come “paladino della legalità”, oggi è accusato di aver trasformato la propria casa in un teatro di minacce, sequestro e violenza. Da eroe improvvisato delle ronde anti-spaccio a presunto aguzzino domestico, il passo è stato breve. E prevedibile.

Perché quando si alimenta la favola tossica della giustizia fai-da-te, quando si legittima l’idea che la legge non basti e che servano eroi con la clava, il copione è sempre lo stesso: l’eroe da copertina si rivela per quello che è, un piccolo tiranno in cerca di applausi. Il “difensore della comunità” diventa un pericolo per chi gli sta accanto, il cittadino modello si trasforma nell’ennesimo caso di cronaca nera.

Il punto è politico, non solo giudiziario. È la politica della paura che ha costruito questi personaggi, soffiando sul fuoco dell’insicurezza, alimentando l’idea che basti l’azione individuale, che “fare da sé” sia più efficace dello Stato. Ma la sicurezza non nasce da ronde e coltelli: nasce da istituzioni forti, da regole condivise, da politiche sociali capaci di affrontare le radici del disagio.

Ogni volta che si sdogana il mito del giustiziere, si mina lo Stato di diritto. E il risultato è quello che vediamo: paladini che dietro la corazza di cartapesta nascondono la stessa violenza che fingono di combattere. Non è un’eccezione, è la regola. E continuerà a ripetersi finché smetteremo di chiamare eroi i carnefici travestiti da salvatori.

(20 agosto 2025)

