Staino, ad un anno dalla scomparsa una sala a lui dedicata in Regione Toscana

Ad un anno dalla scomparsa del grande disegnatore la Regione Toscana avrà presso la Presidenza una sala a lui dedicata con 4 opere che saranno acquistate e il cui ricavato sarà devoluto all’associazione culturale “Bobo e dintorni” che si sta occupando dell’archiviazione e della messa in rete dell’intera opera di Sergio Staino.

“Grazie Sergio” è la serata – omaggio al Teatro Puccini di Firenze, che il 21 ottobre prossimo porterà sul palco di quello che era il teatro di elezione di Staino, tanti nomi dal mondo della cultura e dello spettacolo, ma anche semplici amici, che si uniranno per ricordare il grande disegnatore satirico. Da Altan a Claudio Bisio, da Michele Serra a Roberto Vecchioni, per un appuntamento che ha già fatto registrare il tutto esaurito. L’evento realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione è stata presentato con il presidente Eugenio Giani nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, insieme a Ilaria Staino, Paolo Hendel, alla sindaca di Scandicci Claudia Sereni, alla presidente del Teatro Puccini Cristina Giani e a Lorenzo Luzzetti direttore artistico.

“E’ il tributo ad un grande toscano di cui manca l’ ironia e lo spirito libero-ha detto il presidente Giani- La sua interpretazione sempre sagace delle vicende di attualità e il suo personaggio Bobo, rimarranno per sempre nel patrimonio culturale della Toscana, ed è bello celebrarlo in teatro con tanti amici che lo hanno conosciuto e apprezzato. Come Regione avremo presto il piacere di intitolare a lui una sala del palazzo della Presidenza, nella quale si tengono riunioni operative importanti. Inoltre acquisteremo 4 sue opere per un valore di 15 mila euro, da posizionare nella stessa sala Staino, il cui ricavato andrà alla Fondazione che si occupa di valorizzarne l’opera. Un modo per avere la sua memoria sempre con noi ”.

Alla serata parteciperanno: Altan, Ernesto Bassignano, Claudio Bisio, Stefano Cocco Cantini, Maria Cassi, Gianni Coscia, Lella Costa, Ellekappa, Massimo Germini, Paolo Hendel, Alessio Lega, Daniela Morozzi, Angelo Pelini, David Riondino, Sergio Sacchi, Andrea Satta, Fulvia Serra, Michele Serra, Michele Staino, Paola Turci, Roberto Vecchioni e altri.

(18 ottobre 2024)

