A Siena bimbo e genitore messi in salvo da autista At, Baccelli:“Professionalità e umanità”

“Umanità, attenzione, ma anche grande manifestazione di professionalità e capacità di intervento”. L’assessore a trasporti e infrastrutture, Stefano Baccelli, esprime così l’apprezzamento per il salvataggio di un automobilista e del suo bambino, rimasti intrappolati in auto in mezzo al nubifragio che ha colpito Siena giovedì scorso, messo in atto da Giuseppe Cangialosi, autista di Autolinee toscane.

Vista la vettura e i suoi occupanti in difficoltà, l’autista si è affiancato ed è riuscito a far trasbordare in sicurezza padre e figlio, consentendo loro di raggiungere la propria abitazione: “Voglio ringraziare l’autista di At – prosegue Baccelli – non solo per il suo coraggio e altruismo , ma anche per come ha interpretato il suo ruolo di dipendente pubblico al servizio della comunità”.

(19 ottobre 2024)

