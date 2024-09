Salta due semafori e falcia otto pedoni: i fatti a Camaiore

Gravissimo incidente sulla via Italica di Lido di Camaiore (LU) nel tardo pomeriggio del 18 settembre, dove due persone sono morte sul colpo dopo essere state travolte da un auto che ha investito altri sei pedoni uno dei quali – lo scrive il Corriere Fiorentino – si trova in gravi condizione all’ospedale Cisanello di Pisa, mentre le altre cinque sono in valutazione all’ospedale Versilia.

Stando alle prime testimonianza raccolte l’auto avrebbe saltato due semafori rossi prima di travolgere, uccidendole, le due vittime – due ragazze di nazionalità tedesca e travolgere quindi altri sei pedoni diversi dei quali in condizioni gravi. Ora mentre si attendono argute battute dal gotha leghista come avvenuto subito dopo i fatti di Viareggiosi registra che dopo avere investito otto persone ha danneggiato una decina di auto in sosta travolgendo tutto quello che ha trovato sul suo cammino subito dopo i primi due impatti, come da commento a caldo del Sindaco Pierucci all’emittente tv 50Canale. Indagini sono in corso.

