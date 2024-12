Neve, vento e mareggiate: codice giallo in Toscana

Tempo in peggioramento in Toscana per una perturbazione nord-atlantica, associata ad aria fredda, che agirà sul territorio regionale tra la sera di oggi, sabato 7, e la giornata di domenica 8 dicembre. Sono previste piogge e rovesci sparsi su tutta la regione, in particolare su nord-ovest e grossetano, ma i fenomeni più rilevanti saranno le precipitazioni nevose, i forti venti e le mareggiate.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che riguarderà per il rischio mareggiate, dalle 22 di stasera alle 16 di domani, domenica, e per il vento forte, dalle 20 alle 16 di domenica, l’arcipelago e la costa tra la foce dell’Arno e Piombino. Per il rischio neve, invece, codice giallo per l’intera giornata di domenica 8 dicembre, su tutta la fascia appenninica dalla Lunigiana alla Valtiberina.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/allertameteo.

(7 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata