Cinema: la prima italiana di “Noise”, l’horror-thriller che ha sconvolto gli amanti del genere in Corea del Sud al Florence Korea Film Fest

di Redazione Firenze

La prima italiana di Noise, l’horror-thriller di Kim Soo-jin, che ha sconvolto gli amanti del genere in Corea del Sud è in programma lunedì 24 marzo, al cinema La Compagnia (ore 20.30), uno degli eventi speciali del Florence Korea Film Fest in corso a Firenze.

Il film racconta la storia di una giovane donna con problemi di udito che torna nel suo vecchio appartamento per cercare la sorella scomparsa. Tuttavia, l’edificio nasconde inquietanti segreti: i residenti reagiscono istericamente a qualsiasi menzione della ragazza e, di notte, il silenzio è interrotto da rumori inspiegabili. Man mano che la protagonista si addentra nella verità, viene perseguitata da una presenza maligna legata al mistero della sorella. Il film si distingue per la sua capacità di trasformare un’esperienza quotidiana – il rumore – in una fonte di terrore. Con una regia attenta alla costruzione della tensione e una narrazione che esplora il terrore psicologico e sociale, Noise è un’esperienza cinematografica immersiva che tiene lo spettatore con il fiato sospeso. L’ambientazione in un complesso residenziale sottolinea il tema della paura quotidiana: il 78% della popolazione sudcoreana vive in appartamenti, e il 79% di loro ha sperimentato problemi legati al rumore. Quando il proprio rifugio diventa un luogo di minaccia, la scelta è tra combattere o fuggire. Noise mette in scena questa angoscia, svelando come il terrore possa insinuarsi nella vita di tutti i giorni.

La giornata del Florence Korea Film Fest inizia già alle ore 15 con l’omaggio a Hwang Jung-min con la proiezione di di “You Are My Sunshine” per la regia di Park Jin-pyo, toccante storia d’amore tra un umile contadino e una donna con un passato difficile, insieme tra le avversità della vita. Si prosegue alle 17.30 con “Victory” di Park Bum-su, commedia con il duo di ballerine adolescenti dell’isola di Geoje che fonda il club di cheerleaders “Millennium Girls” che aiutano tutti coloro che hanno bisogno di incoraggiamento: dalla squadra di calcio agli operai del cantiere navale, dalle competizioni sportive aziendali alle feste del centro anziani, fino all’apertura di un negozio di torte di riso.

La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi insieme alla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC – Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturale coreano in Italia e KOFA – Korean Film Archive e il patrocinio di Camera di Commercio Firenze, Publiacqua e il supporto del Consorzio Vino Chianti Classico.

(23 marzo 2025)

