Bloccato l’ordine esecutivo di Trump contro le persone transgender nelle forze armate

di Effegi

La giudice federale Ana Reyes ha bloccato l’ordine esecutivo con cui Donald Trump aveva vietato alle persone transgender di servire nelle forze armate. Nella sentenza, ha definito il divieto “discriminatorio e privo di basi reali”, sostenendo che violi la clausola di uguale protezione del Quinto Emendamento. L’ordine presidenziale, firmato a gennaio, giustificava l’interdizione con la necessità di preservare disciplina e coesione militare. Sei militari transgender e due aspiranti reclute hanno impugnato la misura, ottenendo ora un’importante vittoria legale.

L’amministrazione Trump potrebbe ricorrere in appello, ma per il momento la decisione della giudice Reyes sospende l’applicazione del divieto. Divieto che si aggiunge a quello ridicolo di ricordare l’Enola Gay per via della parola “gay” scritta sull’aereo.

(19 marzo 2025)

