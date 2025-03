Florence Korea Film Fest: la prima italiana di Escape, con protagonista un militare nordcoreano che sogna una vita migliore in Corea del Sud, inaugura la 23ª edizione del Florence Korea Film Fest

“Con questo film ho voluto esplorare il desiderio universale e fondamentale degli esseri umani di fuggire”, si legge tra le note di regia di Lee Jong-pil, che sarà presente in sala per presentare il film, una storia di diserzione sul fronte militare tra le due Coree, in uno spaccato attuale della situazione geopolitica asiatica.

Sarà l’anteprima italiana di “Escape” di Lee Jong-pil, sul delicato rapporto tra le due Coree e sul sogno di un militare nordcoreano di vivere in Corea del Sud, introdotta direttamente dal regista ospite in sala, ad inaugurare la 23ma edizione del Florence Korea Film Fest, il festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, giovedì 20 marzo al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50r), alle ore 20. La proiezione sarà preceduta dalla cerimonia di apertura (ingresso libero su prenotazione scrivendo a program@koreafilmfest@gmail.com fino a esaurimento posti in sala).

Al confine della zona demilitarizzata, dove il Sud è la terra della libertà e il lato opposto è la quello della repressione, il sergente Kyu-nam, che da tempo progettava la fuga al Sud, viene catturato mentre impedisce a un soldato comune, Dong-hyuk, di fuggire. Kyu-nam rischia l’esecuzione, ma il maggiore Hyun-sang del Dipartimento di sicurezza di Stato, che conosce fin dall’infanzia, invece di accusarlo decide di farne un eroe che ha catturato un disertore.

Come si legge tra le note di regia di Lee Jong-pil: “Con questo film ho voluto esplorare il desiderio universale e fondamentale degli esseri umani di «fuggire». Escape non è solo la storia di un disertore. Il protagonista potrebbe essere il giovane africano o chiunque di noi viva oggi in Corea del Sud (…..) La fuga non garantisce la felicità. Tuttavia, piuttosto che vivere una vita senza senso qui, gli esseri umani preferiscono sognare la speranza, anche a costo di rischiare la morte. Fuggire è un’emozione. I sensi si acuiscono. Nonostante l’ansia e la paura ci inseguono, c’è ancora la speranza di un futuro migliore. Ho voluto rappresentare in modo vivido quell’incubo seducente. In definitiva, questa è una storia di esseri umani che, spinti dal destino, si allontanano da un mondo predeterminato per forgiare il proprio cammino. Volevo vedere il sorriso macchiato di sangue alla fine di quel viaggio”.

La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi insieme alla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC – Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea; Istituto culturale coreano in Italia e KOFA – Korean Film Archive e il patrocinio di Camera di Commercio Firenze, Publiacqua e il supporto del Consorzio Vino Chianti Classico.

19 marzo 2025

