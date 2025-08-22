Pubblicità
Livorno Music Festival, omaggio musicale a Pier Paolo Pasolini

Musiche originali in prima assoluta di giovani talenti per ensemble ispirate alle opere di Pier Paolo Pasolini in occasione del 50° anniversario dalla sua morte in questo concerto tutto inedito, nella Cannoniera della Fortezza Vecchia di Antonio da Sangallo. Sono prime assolute per un organico strumentale molto vario: flauti, clarinetti, violoncello, percussioni. Nel bellissimo adagio posto al termine di Poeta delle ceneri, Pasolini definisce la musica come «l’unica azione espressiva forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà» nel tentativo di descrivere il fascino ch’essa ha sempre esercitato nel suo immaginario di intellettuale, regista, scrittore, pittore e poeta. Nel giovanile Atti impuri così si rivolge alla sua amica violinista Dina: “Lei deve spicciarsi a insegnarmi a suonare. Bisogna che mi esprima in musica. Sento che la musica è il mio più vero modo di sentire”.

 

Programma:

Luciano Berio, Sequenza I per flauto;
Gregorio Demaria, Charta (sporca) per flauto, clarinetto e violoncello;
Donnchadh Mac Aodha, synoeciosis per violoncello;
Susy Schuster, Passaggio dei turchi per flauto e percussioni;
Francesco Sgambati, Geometria dell’Inverso per clarinetto basso;
Federico Gardella, Consolation versione per violoncello;
Donato Attanasio, Un freddo sviluppo per violoncello e percussioni;
Tiziano de Felice, Medea monologo muto per flauto contralto);
Pietro Ferreri, Petrolio per clarinetto basso, violoncello e percussioni.

Artisti:

Federico Gardella, coordinatore musicale
Lorenzo Commisso, flauti
Cosimo Profita, clarinetti
Lavinia Golfarini, violoncello
Francesco Bertoli, percussioni

 

Info: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tel +393284799974.

 

 

 

(22 agosto 2025)

(22 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



