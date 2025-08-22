Livorno Music Festival, omaggio musicale a Pier Paolo Pasolini

Musiche originali in prima assoluta di giovani talenti per ensemble ispirate alle opere di Pier Paolo Pasolini in occasione del 50° anniversario dalla sua morte in questo concerto tutto inedito, nella Cannoniera della Fortezza Vecchia di Antonio da Sangallo. Sono prime assolute per un organico strumentale molto vario: flauti, clarinetti, violoncello, percussioni. Nel bellissimo adagio posto al termine di Poeta delle ceneri, Pasolini definisce la musica come «l’unica azione espressiva forse, alta, e indefinibile come le azioni della realtà» nel tentativo di descrivere il fascino ch’essa ha sempre esercitato nel suo immaginario di intellettuale, regista, scrittore, pittore e poeta. Nel giovanile Atti impuri così si rivolge alla sua amica violinista Dina: “Lei deve spicciarsi a insegnarmi a suonare. Bisogna che mi esprima in musica. Sento che la musica è il mio più vero modo di sentire”.

Programma: Luciano Berio, Sequenza I per flauto;

Gregorio Demaria, Charta (sporca) per flauto, clarinetto e violoncello;

Donnchadh Mac Aodha, synoeciosis per violoncello;

Susy Schuster, Passaggio dei turchi per flauto e percussioni;

Francesco Sgambati, Geometria dell’Inverso per clarinetto basso;

Federico Gardella, Consolation versione per violoncello;

Donato Attanasio, Un freddo sviluppo per violoncello e percussioni;

Tiziano de Felice, Medea monologo muto per flauto contralto);

Pietro Ferreri, Petrolio per clarinetto basso, violoncello e percussioni. Artisti: Federico Gardella, coordinatore musicale

Lorenzo Commisso, flauti

Cosimo Profita, clarinetti

Lavinia Golfarini, violoncello

Francesco Bertoli, percussioni

Info: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tel +393284799974.

(22 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





