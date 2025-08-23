Livorno ospita la Festa Nazionale dell’Unità dedicata a Infrastrutture e Trasporti dal 29 agosto

di Redazione Livorno

Dal 29 agosto all’8 settembre, alla Rotonda di Ardenza “Carlo Azeglio Ciampi”, Livorno sarà la capitale del confronto nazionale su infrastrutture e trasporti con la Festa Nazionale dell’Unità tematica intitolata “Il presente in movimento”. Un appuntamento di politica, cultura e

partecipazione che vedrà la presenza di parlamentari europei e nazionali, amministratori locali, rappresentanti del mondo produttivo, sindacati, associazioni e società civile.

L’iniziativa voluta dal Partito Democratico ed organizzata dalla Federazione e dall’Unione Comunale di Livorno in strettissima collaborazione con i livelli nazionale e regionale, vedrà svolgersi oltre 30 dibattiti pubblici con più di 150 ospiti. Un evento popolare che sarà reso possibile grazie alla fondamentale presenza di tutta la nostra comunità politica, fatta da volontari e volontarie che si sono messi a disposizione.

Il programma affronterà i temi strategici e le proposte per la crescita e la coesione del Paese: infrastrutture ferroviarie, portualità, logistica, lavoro e occupazione, mobilità sostenibile, energia, servizi pubblici, edilizia abitativa, innovazione tecnologica, politiche di genere declinate anche nella progettazione urbana, prevenzione del dissesto idrogeologico e valorizzazione delle aree interne. Saranno trattate trasversalmente anche le principali criticità per il nostro paese: dal caro energia per imprese e cittadini ai tagli alla manutenzione di strade e ponti alle Province, dalla riduzione dei fondi destinati alle aree interne all’emergenza climatica, fino ai mancati rimborsi per famiglie e imprese ed alla grave situazione delle infrastrutture carcerarie. Non mancherà, inoltre, il ricordo delle vittime delle Stragi d’Italia, con un impegno costante per la verità e la giustizia.

A completare il programma, approfondimenti su questioni internazionali di attualità, dall’economia alla Pace, insieme a momenti dedicati alla cultura, allo spettacolo, alla presentazione di libri e a un’area ristorazione a due passi dal mare.

La Festa tematica sarà inaugurata venerdì 29 agosto alle ore 18 alla presenza delle autorità locali, dei vertici regionali e nazionali del Partito Democratico e di importanti figure istituzionali e politiche, tra cui Marta Bonafoni, Emiliano Fossi, Eugenio Giani e Valentina Mercanti.

Dalle ore 19 spazio alla presentazione del libro: “Chiedimi chi erano i Beatles. I giovani, la politica, la storia” con intervista all’autore Pier Luigi Bersani. La sera, dalle 21,

invece, il focus sarà sull’“Alta velocità per tutti”. Titolo: “Infrastrutture ferroviarie e corridoi europei”. Ne discutono l’On. Antony Barbagallo, l’On. Paola De Micheli, Monica Bellandi(Presidente Interporto LI), Simone Gamberini (Presidente Legacoop) e Salvatore Pellecchia

(Segretario generale FIT-CISL)

Tra i protagonisti delle giornate successive: Laura Boldrini, Paola De Micheli, Michele Fina, Marco Furfaro, Camilla Laureti, Andrea Casu, Debora Serracchiani, Nicola Irto, Andrea Orlando, Valentina Ghio, Dario Nardella. Ma anche numerosi amministratori regionali, provinciali e comunali oltre che rappresentanti di Legambiente, Utilitalia, Confcooperative, Legacoop, Autorità portuali, interporti e associazioni del settore. Naturalmente sarà presente

alla Festa la coalizione di centro-sinistra, tra cui deputati e senatori in rappresentanza dei partiti progressisti.

“Il futuro delle infrastrutture e dei trasporti è un tema politico di grande importanza – ha evidenziato il Sen. Antonio Misiani, Responsabile Infrastrutture e Trasporti della Segreteria Nazionale PD – A Livorno lo metteremo al centro dell’agenda del PD, discutendone con interlocutori politici e rappresentanti del settore.”

“Sono molto soddisfatto che il Partito Democratico abbia scelto Livorno per ospitare la Festa nazionale dell’Unità dedicata alle infrastrutture – ha dichiarato il Presidente della Regione Eugenio Giani – È un riconoscimento alla Toscana, che guida lo sforzo di innovazione e modernizzazione del Paese attraverso i suoi snodi strategici: ferroviari, stradali, navali e aeroportuali.

Livorno, con la nuova Darsena Europa, tornerà protagonista nel traffico marittimo internazionale, grazie a un pescaggio fino a 20 metri che consentirà l’attracco anche alle navi

più grandi. Un’opera decisiva per l’economia della Toscana.

Ma servono risposte anche sulla Tirrenica: la Regione ha fatto la sua parte completando l’iter autorizzativo, ora tocca al Ministero garantire le risorse e i tempi per gli appalti, a partire dai tratti più delicati come quelli tra Montalto, Orbetello e Albinia.

“Questa festa – ha concluso Giani – è il segno di un centrosinistra che ha una visione chiara:

vogliamo infrastrutture moderne, sostenibili, capaci di unire i territori e migliorare la vita delle persone. La Toscana è pronta a fare la sua parte”.

“Siamo orgogliosi che Livorno ospiti un evento di tale rilevanza – dichiarano Alessandro Franchi e Alberto Brilli, rispettivamente segretario territoriale e comunale del PD livornese – segno indiscutibile di come il partito nazionale consideri strategico il nostro territorio.”

La manifestazione si concluderà lunedì 8 settembre dalle ore 18:30 con l’incontro “Infrastrutture per un Paese giusto, moderno e sicuro”, con gli interventi del presidente

nazionale del PD Stefano Bonaccini, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della capogruppo PD alla Camera Chiara Braga, del responsabile Infrastrutture e Trasporti Antonio Misiani e del segretario regionale del PD della Toscana Emiliano Fossi. Nello stesso giorno, a partire dalle ore 15:30, si terrà l’attivo dei Giovani Democratici dal titolo “Dai che andiamo! Rendiamo gratuito il trasporto pubblico per chi studia”.

I Giovani Democratici proseguono così nel loro impegno con nuove iniziative a sostegno di studenti e studentesse, a partire dalla proposta di legge che il PD ha presentato in Parlamento per rendere gratuito il trasporto pubblico per gli studenti.

(23 agosto 2025)

