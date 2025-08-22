Livorno Music Festival, il 22 agosto “Archi Romantici”

Nella stupenda Chiesa di San Ferdinando, detta della Crocetta, disegnata dal grande architetto Giovan Battista Foggini, il Livorno Music Festival dedica una serata al romanticismo cameristico per archi. Il Trio op.21 di Sergey Taneyev apre il programma con il suo linguaggio raffinato e architetture ricche di contrappunto; segue la lirica spontaneità dei Quattro pezzi romantici op.75a di Antonín Dvořák, piccoli gioielli di cantabilità. Culmine del concerto il Quintetto op.39 di Aleksandr Glazunov, capolavoro dell’Ottocento russo, denso di colori timbrici e slancio melodico.
Accanto a tre interpreti d’eccezione quali Pavel Berman, Eva Bindere e Anna Serova, si esibiscono i giovani archi del LMF, in un incontro tra generazioni all’insegna della grande musica.
Programma:
Sergey Taneyev Trio in re maggiore op.21 per due violini e viola
Antonin Dvořák Quattro pezzi Romantici op.75a per due violini e viola
Aleksandr Glazunov Quintetto in la maggiore op.39 per archi
Artisti:
Pavel Berman, Eva Bindere, violini
Anna Serova, viola
Giovani talenti del LMF
Caterina Bartoletti, Anastasiia Lopukhina violini
Elisa Marchetto, Tommaso Leoni, viole
Marina Margheri, Myriam Urbini, violoncelli
Venerdì 22 agosto ore 21:00
LIVORNO – Chiesa di San Ferdinando
ARCHI ROMANTICI – BERMAN / BINDERE / SEROVA
Info: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tlf +393284799974.
(21 agosto 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata