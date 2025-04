“Fortunato Depero, progetti futuristi”, da mercoledì 7 a lunedì 19 maggio 2025

La mostra “Fortunato Depero – progetti futuristi” presenta per la prima volta al pubblico, dal 7 al 19 maggio 2025, presso la Libreria Antiquaria, Casa d’Aste e Casa d’Arte Gonnelli di Firenze, un nucleo straordinario di ventotto disegni inediti di Fortunato Depero (1892-1960), figura cardine del futurismo italiano e protagonista indiscusso dell’arte del Novecento.

Provenienti da una collezione privata, questi progetti, realizzati a matita su carta, coprono un arco temporale che va dal 1919 al 1928 e testimoniano l’inesauribile vitalità dell’artista: pubblicità della Campari e della Birra, scenografie teatrali, arazzi, cuscini, gilet o panciotti, copertine per riviste. In un’epoca di forti trasformazioni, Depero ha saputo essere illustratore, pubblicitario, scenografo, designer, scrittore. Questi disegni confermano la complessità di un artista totale, che ha saputo attraversare linguaggi e media con una coerenza visiva straordinaria dove il segno diventa gesto, progetto, visione. L’esposizione vuole dunque essere non solo un omaggio a Depero, ma anche un’occasione per riflettere sull’attualità del suo pensiero, sulla modernità delle sue intuizioni e sulla forza iconica di un artista che, ancora oggi, sa parlare al presente.

L’attenzione per l’opera di Depero da parte di Gonnelli iniziò già nel 1913 quando la galleria si fece promotrice della celebre mostra di pittura futurista in collaborazione con la rivista La Voce, nonché di una mostra di “disegni, acquarelli, oli, tempere, arazzi dal 1920 al ‘50” allestita nei locali della Libreria Antiquaria Gonnelli alla fine degli anni’70.

“Siamo lieti di rinnovare ancora una volta tutta la nostra attenzione alla valorizzazione e promozione di questi disegni e di questa mostra che rientra nelle celebrazioni dei 150 anni della Libreria Antiquaria Gonnelli (fondata nel 1875)”, dichiara Marco Manetti – Direttore Libreria Antiquaria, Casa d’Aste e Casa d’Arte Gonnelli.

Il catalogo, a cura di Maurizio Scudiero, fa parte della collana Quaderni Gonnelli, che da oltre quarant’anni approfondisce il mondo della grafica italiana ed internazionale tra Ottocento e Novecento. Questa tradizione espositiva affonda le radici nella storica Saletta Gonnelli di via Ricasoli, un luogo in cui passato e presente hanno sempre dialogato. Oggi, nella nuova sede di via Fra’ Giovanni Angelico, la Libreria Antiquaria, Casa d’Aste e Casa d’Arte Gonnelli continua a promuovere il patrimonio storico e, al contempo, ad abbracciare le più recenti tendenze artistiche contemporanee.



Inaugurazione e vernissage

Mercoledì 7 maggio, ore 18

Sarà presente all’inaugurazione il Prof.Maurizio Scudiero, massimo esperto di Futurismo e curatore del Catalogo Generale delle opere di Depero che terrà una breve conferenza sulla mostra Informazioni

Libreria Antiquaria, Casa d’Aste e Casa d’Arte Gonnelli

Via Fra’ Giovanni Angelico 49 – 50121 Firenze

Tel 055 268279

www.gonnelli.it – segreteria@gonnelli.it

Ingresso Gratuito

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00



(29 aprile 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata