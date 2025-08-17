Livorno Music Festival, l’appuntamento del 18 agosto

Nel porto incantato di Capraia Isola, tra le barche addormentate e le rocce illuminate dal tramonto, il suono caldo del sax darà vita a una serata sospesa tra sogno e memoria, con un concerto che omaggia la musica da film e le sonorità popolari. Il Quartetto Saxophonie propone un programma dai toni evocativi e cinematografici, attraversando culture e tradizioni sonore: dalla spiritualità di Maslanka alla Grecia danzante di Iturralde, dal lirismo malinconico di Piazzolla al tango urbano di Girotto.

Le suite di Christian Summa e Michele Paolino, ispirate rispettivamente alle musiche di Nino Rota e Ennio Morricone, rendono omaggio a due giganti del cinema italiano, in una serata dove il sax diventa protagonista assoluto.

Lunedì 18 agosto ore 21:30

CAPRAIA ISOLA – Porto

SAXOFONI DA OSCAR

In collaborazione con il Comune di Capraia Isola

Programma:

David Maslanka, The Soul is Here for its Own Joy

Pedro Iturralde, Suite Hellenique

Javier Girotto, Morronga la milonga

Astor Piazzolla, Oblivion e Libertango

Christian Summa, Rota per 4 – Suite su musiche da film di Nino Rota

Michele Paolino, Film Suite – Celebri temi di Ennio Morricone Artisti:

Quartetto Saxophonie

Gretha Mortellaro, sax soprano

Christian Summa, sax alto

Tommaso Rocchetti, sax tenore

Luca Chiarini, sax baritono

Ingresso gratuito senza prenotazione.

(17 agosto 2025)

