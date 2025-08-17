Livorno Music Festival, l’appuntamento del 18 agosto

Nel porto incantato di Capraia Isola, tra le barche addormentate e le rocce illuminate dal tramonto, il suono caldo del sax darà vita a una serata sospesa tra sogno e memoria, con un concerto che omaggia la musica da film e le sonorità popolari. Il Quartetto Saxophonie propone un programma dai toni evocativi e cinematografici, attraversando culture e tradizioni sonore: dalla spiritualità di Maslanka alla Grecia danzante di Iturralde, dal lirismo malinconico di Piazzolla al tango urbano di Girotto.
Le suite di Christian Summa e Michele Paolino, ispirate rispettivamente alle musiche di Nino Rota e Ennio Morricone, rendono omaggio a due giganti del cinema italiano, in una serata dove il sax diventa protagonista assoluto.
Lunedì 18 agosto ore 21:30
CAPRAIA ISOLA – Porto
SAXOFONI DA OSCAR
In collaborazione con il Comune di Capraia Isola
Programma:
David Maslanka, The Soul is Here for its Own Joy
Pedro Iturralde, Suite Hellenique
Javier Girotto, Morronga la milonga
Astor Piazzolla, Oblivion e Libertango
Christian Summa, Rota per 4 – Suite su musiche da film di Nino Rota
Michele Paolino, Film Suite – Celebri temi di Ennio Morricone
Artisti:
Quartetto Saxophonie
Gretha Mortellaro, sax soprano
Christian Summa, sax alto
Tommaso Rocchetti, sax tenore
Luca Chiarini, sax baritono
Ingresso gratuito senza prenotazione.
(17 agosto 2025)
