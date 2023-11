Siena. Il congresso di Fratelli d’Italia conferma Michelotti ed elegge nove dirigenti provinciali

Dopo una mattinata di dibattito, con la relazione introduttiva del deputato Francesco Michelotti, e con tanti dirigenti e esponenti del mondo politico che sono intervenuti a portare il loro contributo. Presenti i parlamentari Rossi, Giorgianni, Rotelli (presidente del congresso), tutto lo stato maggiore del partito senese è intervenuto nel dibattito (Tucci, Capitani, Magi, Manganelli, Magi, Maggiorelli).

Dopo il dibattito si sono aperte le urne con la parola agli iscritti che hanno votato il nuovo coordinamento provinciale del partito. Scontata la riconferma di Michelotti, candidato unitario che è dunque ufficialmente confermato alla guida del partito di Giorgia Meloni. In base al regolamento congressuale, Michelotti nei prossimi giorni potrà nominare ulteriori cinque membri di sua fiducia in seno al coordinamento provinciale del partito. Dopo le operazioni di scrutinio, il Congresso ha proclamato eletti come membri del coordinamento provinciale i seguenti iscritti: Angela Bargi, Michele Capitani, Concettina Graziadio, Gabriele Laguzzi, Carlo Margiotta, Alessia Pannone, Marcello Piscitello, Carolina Maria Roselli, Mattia Savelli.

Informa un comunicato stampa di FdI pubblicato integralmente.

(18 novembre 2023)

