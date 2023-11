La scomparsa di Daisaku Ikeda, il cordoglio di Giani

Nato a Tokyo il 2 gennaio 1928, Daisaku Ikeda era stato nominato terzo presidente

della Soka Gakkai nel 1960 e per diversi decenni ha guidato il movimento buddista

laico.

“Ci lascia una personalità simbolo dell’impegno per pace e per il dialogo tra le nazioni e religioni. Siamo vicini alla famiglia e alla comunità buddista – ha commentato il presidente Giani – Ricordo l’incontro nel 1992 quando, da giovane consigliere comunale, partecipai al conferimento del Fiorino d’Oro da parte dell’allora sindaco di Firenze Giorgio Morales. Da presidente del Consiglio regionale, nel 2016, volli insignirlo della medaglia d’argento del Consiglio che consegnai a Minoru Harada, allora presidente della Soka Gakkai giapponese. I legami di amicizia che ci lascia con la comunità buddista della Soka Gakkai, rafforzati dalla presenza di migliaia di membri che vivono nella nostra regione, sono un’eredità preziosa che non andrà dispersa”.

Daisaku Ikeda è morto il 15 novembre 2023.

(18 novembre 2023)

