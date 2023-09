Scandicci. Rissa in centro città. La nota stampa di FdI

“Ennesimo episodio di violenza a Scandicci, innescato da giovani ormai senza più alcun punto di riferimento – così il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Kishore Bombaci – su quanto accaduto ieri in Piazza Resistenza. Nel pomeriggio di ieri, infatti, sembra che un tentativo di furto di un cellulare abbia innescato la miccia per una grossa rissa fra giovani proprio a due passi dal Comune. Purtroppo, ormai non si contano più episodi simili – continua Bombaci – a testimonianza di una situazione ormai ingestibile che dovrebbe trovare risposte ferme e decise nell’Amministrazione, che, invece, sembra rassegnata a una generalizzata condizione di abbandono del territorio”.

“Le Forze dell’Ordine che pure svolgono una fondamentale opera di presidio del territorio non sono in grado di far fronte a una situazione che, negli ultimi anni, va progressivamente peggiorando – continua la nota. “Si tratta dell’ennesimo atto che conferma quello che già Fratelli d’Italia denuncia da tempo: il fallimento delle politiche di sicurezza e sociali negli ultimi anni, con particolare riferimento a quelle giovanili. Serve un drastico cambio di passo che possa garantire una sicurezza e vivibilità della zona – afferma Claudio Gemelli, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – di cui, tuttavia, non si vede traccia ad oggi, soprattutto in un’area così importante e centrale, da tempo alla mercè di degrado e abbandono. L’inerzia dell’Amministrazione di fronte al proliferare di episodi simili, ha generato un costante senso di insicurezza nella cittadinanza, che, nonostante ogni appello alle istituzioni, si sente letteralmente abbandonata. Da oramai troppo tempo Fratelli D’Italia denuncia senza sosta questa condizione, ma invano”.

“Sarebbe l’ora di prendere concreti e rapidi provvedimenti, anche in previsione della imminente Fiera, da sempre teatro di grande affluenza di persone a Scandicci e, in concomitanza con il luna park, purtroppo occasione di ulteriore violenza, in particolare tra giovani – prosegue prosegue Bombaci. “Mancano totalmente – conclude Gemelli – soluzioni strutturali che possano porre un argine al dilagare della violenza, quale ad esempio una vasta e sistematica opera di riqualificazione dell’area che non si limiti all’aspetto urbanistico ma che investa in attività culturali e sociali. Oltre, naturalmente alla creazione di servizi e attività che mantengano vivo il centro cittadino, con supporto e valorizzazione anche delle attività commerciali, che oltre a deterrente contro l’abbandono si stanno trasformando, loro malgrado, in un presidio contro la microcriminalità”.

Così la nota stampa pubblicata integralmente, così come inviata in redazione, a firma congiunta Claudio Gemelli, presidente provinciale e Kishore Bombaci Coordinatore cittadino Scandicci di Fratelli d’Italia.

(25 settembre 2023)

