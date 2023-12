Su La 7 ottimo esordio di Ezio Mauro. Marco Liorni salva Rai Uno e passa a L’Eredità

Ha esordito il 13 dicembre, mercoledì, su La7 il nuovo programma condotto dal giornalista Ezio Mauro, ex direttore di Repubblica e ha totalizzato 927mila spettatori dalle 21.30 alle 23.19 con La Caduta – Cronache della Fine del Fascismo, arrivando al 5,3% di share.

E mentre la rete di Urbano Cairo si consolida come terza incomodo di ogni serata televisiva con una intelligente e sufficiente colta programmazione, ecco sul fronte Rai lo scannatoio L’Eredità che va a Marco Liorni, nonostante le straordinarie performance all’1 virgola un po’ quando non 2 virgola poco di share del grandissimo Pino Insegno, che in qualche modo è passato alla storia della conduzione. Bontà sua.

La nuova edizione de L’Eredità, con il bravo Liorni alla conduzione, prenderà il via martedì 2 gennaio 2024 e andrà in onda tutti i giorni alle 18.45 su Rai 1 per la sua ventiduesima edizione, perché nel paese in cui tutti si alzano al mattino per cambiare l’Italia in realtà non cambia mai niente.

(15 dicembre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata