Rinviato il 16 agosto per maltempo, come era già accaduto a luglio, il Palio di Siena è stato vinto dalla Lupa con Benitos e Velluto; poi solite grida di giubilo con bocche aperte al parossismo (ma che bei denti!), abbracci da fratture scomposte e manifestazioni imbarazzanti come se si fosse vinto il mondo.

E’ il Palio.

(18 agosto 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata