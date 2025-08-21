Livorno Music Festival, il 21 agosto “Folk Songs”

Nel suggestivo scenario del Museo di Storia Naturale di Livorno, il Livorno Music Festival rende omaggio a cinque protagonisti del Novecento musicale: Erik Satie, Maurice Ravel, Luigi Dallapiccola, Béla Bartók e Luciano Berio. Un programma che intreccia linguaggio popolare e scrittura colta, tra ironia, raffinatezza e profondità espressiva.

Dalle melodie teatrali e surreali di Satie alla brillantezza esotica delle Chansons Madécasses e alla magia fiabesca della Shéhérazade di Ravel, dalle atmosfere neoclassiche della Tartiniana II di Dallapiccola al brio etnografico delle danze e dei canti popolari di Bartók, ogni pagina è un viaggio tra tradizione e modernità. In chiusura, le Quattro canzoni popolaridi Berio restituiscono con delicatezza e originalità l’anima antica dei canti popolari.

Programma:

Erik Satie, Trois Mélodies per soprano e pianoforte;

Erik Satie, La Diva de l’Empire per soprano e pianoforte;

Erik Satie, Choses Vues à Droite et à Gauche (Sans Lunettes) per violino e pianoforte;

Luigi Dallapiccola, Tartiniana II per violino e pianoforte;

Maurice Ravel, Shéhérazade, ouverture de féérie per pianoforte a quattro mani;

Maurice Ravel, Chansons Madécasses per voce e pianoforte;

Béla Bartók, Romanian Folk Dances per pianoforte;

Béla Bartók, Hungarian Folksongs per voce e pianoforte;

Luciano Berio, Quattro canzoni popolari per voce e pianoforte. Artisti:

Manuela Custer, voce

Anna Cognetta, Livia Zambrini, pianoforte

Giovani talenti del LMF

Micol Costa, Maria Grazia Aschei, voci

Lucrezia Lavino Mercuri, violino

Chanhee Lee, Dahae Kim, Hayeon Lee, pianoforte Giovedì 21 agosto ore 21:00

LIVORNO – Museo di Storia Naturale

FOLK SONGS – CUSTER / COGNETTA / ZAMBRINI)

Info: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tlf +393284799974.

(21 agosto 2025)

