2 ore fa
Livorno Music Festival, il 21 agosto "Folk Songs"

foto: Andrea Trifiletti (ricevuta dall'ufficio stampa del Comune di Livorno)

Nel suggestivo scenario del Museo di Storia Naturale di Livorno, il Livorno Music Festival rende omaggio a cinque protagonisti del Novecento musicale: Erik Satie, Maurice Ravel, Luigi Dallapiccola, Béla Bartók e Luciano Berio. Un programma che intreccia linguaggio popolare e scrittura colta, tra ironia, raffinatezza e profondità espressiva.

Dalle melodie teatrali e surreali di Satie alla brillantezza esotica delle Chansons Madécasses e alla magia fiabesca della Shéhérazade di Ravel, dalle atmosfere neoclassiche della Tartiniana II di Dallapiccola al brio etnografico delle danze e dei canti popolari di Bartók, ogni pagina è un viaggio tra tradizione e modernità. In chiusura, le Quattro canzoni popolaridi Berio restituiscono con delicatezza e originalità l’anima antica dei canti popolari.

Programma:
Erik SatieTrois Mélodies per soprano e pianoforte;
Erik SatieLa Diva de l’Empire per soprano e pianoforte;
Erik SatieChoses Vues à Droite et à Gauche (Sans Lunettes) per violino e pianoforte;
Luigi DallapiccolaTartiniana II per violino e pianoforte;
Maurice RavelShéhérazade, ouverture de féérie per pianoforte a quattro mani;
Maurice RavelChansons Madécasses per voce e pianoforte;
Béla BartókRomanian Folk Dances per pianoforte;
Béla BartókHungarian Folksongs per voce e pianoforte;
Luciano Berio, Quattro canzoni popolari per voce e pianoforte.

Artisti:
Manuela Custer, voce
Anna Cognetta, Livia Zambrini, pianoforte
Giovani talenti del LMF
Micol Costa, Maria Grazia Aschei, voci
Lucrezia Lavino Mercuri, violino
Chanhee Lee, Dahae Kim, Hayeon Lee, pianoforte

Giovedì 21 agosto ore 21:00
LIVORNO – Museo di Storia Naturale
FOLK SONGS – CUSTER / COGNETTA / ZAMBRINI)

 

Info: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tlf +393284799974.

 

 

 

(21 agosto 2025)

