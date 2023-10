Pacchetto Scuola: pubblicata la graduatoria degli idonei

Il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria degli idonei (determinazione dirigenziale n. 2008 del 20 ottobre 2023) che hanno diritto al contributo Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2023/2024. L’elenco è pubblicato sul sito del Comune nell’area tematica Educazione, Diritto allo studio, nel box Pacchetto scuola (https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione/diritto-allo-studio/pacchetto-scuola). Nel rispetto della normativa sulla privacy, gli idonei sono individuabili attraverso il numero di protocollo ricevuto al momento dell’inserimento della domanda online.

E’ possibile presentare ricorso entro il 30 ottobre 2023. Il ricorso dovrà essere inviato tramite posta raccomandata al Comune di Pistoia – Servizio Educazione e Istruzione – Pacchetto scuola – via dei Pappagalli, 29 – Pistoia oppure inviato tramite pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it. Il contributo del Pacchetto Scuola, come ribadito anche dalla Regione, è un beneficio per il sostegno scolastico; pertanto l’Amministrazione effettuerà i controlli a campione sulla documentazione della spesa sostenuta dalle famiglie per l’acquisto di libri, materiale scolastico ma anche spese relative ai servizi scolastici, come mensa scolastica e trasporto. Non sono ammissibili spese relative ad acquisto di pc, cellulari, tablet e simili. Si raccomanda pertanto la necessità di mantenere il documento di spesa anche nei mesi successivi alla chiusura del procedimento.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici del servizio educazione in via dei Pappagalli 29, chiamare il numero 0573 371821 o scrivere all’indirizzo a.mearelli@comune.pistoia.it.

(25 ottobre 2023)

