Morto a Viareggio lo studioso, traduttore e filologo greco Franco Ferrari. Aveva 77 anni

Franco Ferrari, a lungo docente di letteratura greca alla Scuola Normale Superiore, è morto a Viareggio. Aveva 77 anni. Ferrari, mente brillante ed eclettico studioso, era nato a Milano nel 1946. Per un ventennio, dal 1981 al 2000, era stato professore associato nel settore della letteratura greca alla Normale di Pisa e quindi professore ordinario all’università dell’Aquila tra il 2001 e il 2012.

Mente brillante e profonda, filologo greco, papirologo, studioso di letteratura e traduttore, aveva la rara capacità di approfondire ed interpretare la letteratura da punti di vista anche inconsueti, ma sempre profondi e mai improvvisati attraverso una rara capacità dialogica e di ascolto dei suoi studenti. Intensa e proficua la sua collaborazione come traduttore e commentatore per le maggiori casi editrici italiane per le quali ha curato volumi su Omero (Iliade ed Odissea) Saffo, Pindaro, Teognide, Sofocle, Platone tra gli altri.

Se ne va, con la sua scomparsa, una mente brillante dotato di un’acuta capacità critica e di una profonda intelligenza, oltre ad un raffinato conoscitore della lingua poetica greca.

(8 agosto 2023)

