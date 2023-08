Alluvione Alto Mugello, tutti gli interventi di somma urgenza hanno avuto copertura finanziaria. Giani:“Ora la ricostruzione”

Il presidente Giani in qualità di commissario firma l’ordinanza che destina ulteriori 11 milioni di euro stanziati dal Dipartimento di protezione civile alle aree alluvionate dell’Alto Mugello definendo e finanziando così tutte le somme urgenze attivate a seguito degli eventi del 15 e 17 maggio scorsi. Gli 11 milioni si vanno ad aggiungere ai 4 milioni immediatamente stanziati con la dichiarazione dello stato di emergenza esaudendo così la richiesta di 14milioni e 900mila euro contenuta nel Piano redatto da Giani appena nominato commissario.

Con l’atto di oggi sostanzialmente si conclude la fase di gestione dell’emergenza e si entra nel vivo della ricostruzione vera e propria che , come noto, è in capo al generale Figliuolo nominato dal Governo commissario per la ricostruzione e del quale il presidente Giani è stato nominato sub commissario.

Al generale Figliuolo compete dunque il sostegno per la ricostruzione alle attività produttive e alle famiglie e l’attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico (strade, infrastrutture) . A questo proposito la Regione Toscana ha già inviato, sulla base delle segnalazioni dei Comuni e della Città metropolitana una prima proposta di ricostruzione per 50 milioni di euro di interventi che sono attualmente all’attenzione del commissario Figliuolo e che saranno oggetto di istruttoria già a partire dai prossimi giorni.

“Con oggi chiudiamo la fase di emergenza e guardiamo alla ricostruzione con uno sguardo che abbia la prospettiva di rileggere i territori per il futuro- ha dichiarato il presidente Eugenio Giani-. Ed è questo quello di cui mi sento profondamente investito, realizzare interventi che sul piano della difesa del suolo, del miglioramento e ricostruzione di una viabilità adeguata, e col supporto alle attività economiche consentano alle persone di rimanere in questi comuni contrastando lo spopolamento. Ringrazio il Dipartimento di Protezione civile per il solido e forte rapporto di collaborazione che c’è e c’è sempre stato, ma anche la struttura del commissario Figliuolo con cui collaboriamo da tempo perché ci hanno permesso di dare risposte celeri e concrete ad un territorio duramente colpito dagli eventi dello scorso maggio”.

Per riepilogare la situazione è bene ricordare che con ordinanza 1000 del 2023 del Dipartimento di protezione civile Giani è stato nominato commissario e gli è stato affidato il compito di garantire l’attuazione degli interventi di soccorso e gestione della prima fase dell’emergenza, oltre che la ricognizione dei primi ristori per le famiglie. In veste di Commissario Giani ha redatto un piano per quasi 15 milioni di euro che sono stati coperti per 4 milioni con risorse stanziate con dichiarazione dello stato di emergenza e le ulteriori risorse sono state stanziate nei giorni scorsi dal Dipartimento di Protezione civile che ha permesso al commissario di approvare l’ordinanza di oggi che copre la totalità del piano e garantisce il superamento dell’emergenza.

(8 agosto 2023)

