Maltempo in Toscana, disagi in mezza Versilia

Pomeriggio di forti temporali e disagi il 20 agosto su tutta la Versilia con un pioggia a tratti torrenziale si è abbattuta sia sulle località che si affacciano sul mare che sull’entroterra. A Camaiore sulla provinciale che collega Viareggio con il capoluogo – una grossa pianta che costeggia la strada è crollata sull’asfalto in un momento in cui non stavano transitando mezzi.

La caduta ha tuttavia comportato la chiusura al traffico dell’arteria stradale per alcune ore con conseguenti disagi. Problemi anche a Pietrasanta dove si sono verificati alcuni allagamenti in corso e esondazioni sul reticolo dei canali. Una pianta caduta e un paio di attività ricettive sulla Marina in difficoltà per la tanta pioggia. Impraticabile per allagamento il sottopasso Avis.

Caduti 50mm di pioggia, secondo le informazioni, Capriglia e tra i 30 e i 40mm sul resto del territorio.

(21 agosto 2025)

