A Vallombrosa presentazione del “Manifesto per una Toscana accessibile”

Sarà Vallombrosa ad ospitare la prima presentazione del “Manifesto per una Toscana accessibile”. L’appuntamento, fissato venerdì 29 agosto alle 15.30, inizialmente era previsto all’aperto, poi è stato spostato nella Sala Capitolare dell’Abbazia per ragioni metereologiche.

All’iniziativa parteciperanno il presidente della Regione Toscana, l’assessora alle politiche sociali e il sindaco di Reggello oltre a rappresentati di associazioni, amministrazioni, enti e cittadini a vario titolo coinvolti nello sviluppo e nell’applicazione delle politiche per il miglioramento dell’accessibilità.

(28 agosto 2025)

