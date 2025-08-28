Pubblicità
32.4 C
Roma
22 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

2 ore fa
HomeNotizieA Vallombrosa presentazione del "Manifesto per una Toscana accessibile"

A Vallombrosa presentazione del “Manifesto per una Toscana accessibile”

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
1
Lettura: meno di 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Temporali forti, codice arancione fino alla mattina del 29 agosto

Sarà Vallombrosa ad ospitare la prima presentazione del “Manifesto per una Toscana accessibile”. L’appuntamento, fissato venerdì 29 agosto alle 15.30, inizialmente era previsto all’aperto, poi è stato spostato nella Sala Capitolare dell’Abbazia per ragioni metereologiche.

All’iniziativa parteciperanno il presidente della Regione Toscana, l’assessora alle politiche sociali e il sindaco di Reggello oltre a rappresentati di associazioni, amministrazioni, enti e cittadini a vario titolo coinvolti nello sviluppo e nell’applicazione delle politiche per il miglioramento dell’accessibilità.

 

 

(28 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Temporali forti, codice arancione fino alla mattina del 29 agosto
Firenze
nubi sparse
29.4 ° C
29.8 °
28.6 °
49 %
3.1kmh
75 %
Gio
29 °
Ven
26 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Temporali forti, codice arancione fino alla mattina del 29 agosto

Meteo

Sabato 30 agosto in piazza del Duomo a Pistoia, Gran Ballo d’Estate

Pistoia