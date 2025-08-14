Skin sinistra
2 ore fa
Toscana Diffusa, 500mila euro a sostegno degli esercizi di vicinato

Toscana Diffusa, 500mila euro a sostegno degli esercizi di vicinato

La Giunta ha destinato 500mila euro (annualità 2025) al bando per il sostegno agli esercizi di vicinato, per contrastare abbandono e desertificazione commerciale nei Comuni della Toscana diffusa.

“Il Bando è pensato per dare un segnale concreto di vicinanza ai territori della Toscana diffusa, con il sostegno alle piccole attività commerciali che rappresentano un presidio fondamentale per la vita delle comunità. Nei borghi e nei centri più piccoli, un negozio non è solo un luogo di acquisto: è un punto di incontro, un servizio essenziale, un pezzo di identità. Vogliamo contrastare la desertificazione commerciale e rafforzare quelle realtà che, spesso con grande fatica, continuano a garantire prossimità e qualità”, dichiarano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore a commercio e turismo, Leonardo Marras.

Tra i criteri prioritari per accedere alle risorse vi sarà la misurazione della desertificazione commerciale dei territori della Toscana diffusa, in base a uno studio di Irpet che indica la presenza di esercizi commerciali nel territorio un dato rilevante per attrarre potenziali residenti nelle aree interne.

 

 

 

(14 agosto 2025)

(14 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
