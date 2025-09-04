Pubblicità
20.1 C
Roma
15.3 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

2 giorni fa
HomeLivorno CulturaAl Livorno Music Festival "C'era una volta l'America", il 5 settembre

Al Livorno Music Festival “C’era una volta l’America”, il 5 settembre

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
43
Lettura: 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Il forum sessista ha un amministratore, e l’amministratore ha un nome e un cognome
Articolo successivo
Saremmo al “Mia Moglie 2.0”, cosa non farebbero pur di divertirsi tra maschiacci

L’Auditorium del Museo Piaggio di Pontedera, luogo simbolo del made in Italy e crocevia tra memoria industriale e cultura contemporanea, ospita un concerto travolgente che fonde cinema, tango e virtuosismo strumentale.

Il grande sassofonista e direttore Federico Mondelci, tra i più autorevoli interpreti a livello internazionale, guida la LMF Saxophone Orchestra – composta da 14 giovani talenti – insieme a Marco Vanni, docente al Conservatorio “Mascagni” di Livorno, in un viaggio musicale ricco di stili, emozioni e sorprese.

Dal fascino teatrale dell’Arlésienne di Bizet alle atmosfere cinematografiche evocate dalle musiche di Morricone e dall’omaggio a Riz Ortolani, passando per il ritmo pulsante del tango di Piazzolla e le incursioni nello swing americano di Sammy Nestico, il concerto celebra il sassofono come voce universale capace di attraversare epoche, generi e passioni.

 

Programma:

Georges BizetL’Arlésienne (Prélude – Pastorale – Farandole)
Michele Mangani Omaggio a Riz Ortolani
Ennio Morricone – Selezione da Gli Intoccabili, Nuovo Cinema Paradiso, Marco Polo, La leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il West, The Mission
Lennon/McCartneyCome Together (arr. M. Morganti)
Antônio Carlos JobimSe todos fossem iguais a você (arr. M. Morganti)
Roberto Molinelli Tango Club
Astor PiazzollaEscualo, Oblivion, Libertango
Gianni Iorio Sagra d’Estate
Sammy NesticoHay Burner (arr. C. Rotatori)

Artisti:

Federico Mondelci – direttore e sassofono solista
Marco Vanni – sassofono
LMF Saxophone Orchestra:
Edoardo Andolfi, Gretha Mortellaro, Luca Chiarini, Tommaso Rocchetti, Christian Summa, Stefano Luciani, Ambra Zotti, Gerardo Cervasio, Aurora Gaggioli, Ilaria Cascinelli, Sara Greco, Lorena Moretti, Davide Zolesi, Gabriele Roscio

Venerdì 5 settembre, ore 21:00
PONTEDERA – Auditorium del Museo Piaggio
C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA – MONDELCI / VANNI / SAX ORCHESTRA
In coproduzione con Fondazione Piaggio

 

Informazioni: promozionelivornomusicfestival@gmail.com | Whatsapp, SMS, Tel. +393284799974.

 

 

(4 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Il forum sessista ha un amministratore, e l’amministratore ha un nome e un cognome
Articolo successivo
Saremmo al “Mia Moglie 2.0”, cosa non farebbero pur di divertirsi tra maschiacci
Firenze
cielo sereno
17.3 ° C
18.6 °
16.7 °
88 %
1.5kmh
0 %
Sab
29 °
Dom
31 °
Lun
30 °
Mar
29 °
Mer
23 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Terremoto in Toscana, epicentro all’Abetone

Notizie

Turismo estate 2025: bene gli stranieri, ancora in calo gli italiani....

Notizie