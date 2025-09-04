Pubblicità
TOSCANA POLITICA

FIRENZE

2 ore fa
Saremmo al "Mia Moglie 2.0", cosa non farebbero pur di divertirsi tra maschiacci

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
Purtroppo sono poco fantasiosi. Oltre all’inevitabile ironia che dovrebbe per forza di cose essere becera, ci sono anche due aspetti da considerare. Uno serio (ma deve valere il beneficio del dubbio) e l’altro serissimo (e qui deve valere il beneficio del pensar male). Nel primo caso, come più di un uomo ha dichiarato, alcune delle mogli potevano anche essere d’accordo – e questo autorizza il resta vile maschio dove vai [cit.]; il secondo è che numerosi dei messaggi postati da questi maschiacci da social erano chiaramente diretti ad altri maschiacci da social richiedendo intimità inconfessabili (“sono insospettabile e discreto”) al grande pubblico.

Parliamo sempre di quelli che le coppie gay distruggeranno il mondo.

Di fronte a tanta maschiaccia coerenza diventa un dettaglio che poche centinaia di persone si siano date appuntamento, per il loro onanismo condito da voyeurismo adolescenzial-maschilista da insoddisfazione sessuale in una roba similare chiamata – fantasia al potere! – “Mia moglie 2.0” che, secondo un articolo del Corriere del 21 agosto, indicherebbe anche come accedere al canale Telegram, già non popolarissimo poi reso privato e raggiungibile solo su invito, canale che ospita un altro gruppo similare “Mia Moglie per voi”.

Una roba da crampi al braccio deputato all’orrendo esercizio.

 

 

 

(4 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 



