Il forum sessista ha un amministratore, e l’amministratore ha un nome e un cognome

Avrebbe un nome, un cognome, una data di nascita e un luogo l’amministratore del forum sessista “Phica”. Si chiama VXXX VXXX, ha 45 anni, è nato a Pompei, ma risiede a Firenze e non ha “mai praticato estorsioni. Insomma un santo. Uno dei tanti.

L’uomo è già stato ascoltato dopo la denuncia presentata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, finita nel tritacarne delle porcherie insieme ad altre colleghe della politica, finite sul sito Phica.eu commentate con frasi sessiste e volgari. L’uomo era già noto alla postale, che aveva iniziato a indagare su di lui nel 2019, lo stesso sito era già stato segnalato per la diffusione di foto di personaggi pubblici.

Allora, scrive Repubblica, si era mostrato collaborativo fornendo gli indirizzi Ip del sito. Come ipotizzavamo in redazione i server sono certamente all’estero, probabilmente russi o cinesi.

Scrive ancora Repubblica che V. è “amministratore unico in Italia della società Lupotto Srl registrata a Firenze che si occupa, tra le altre cose, «di campagne pubblicitarie» e «organizzazione di eventi con l’ausilio di social network e l’ultizzo anche di attraverso influencer». Secondo un’analisi della società dell’esperto di cyberintelligence, Alex Orlowsky, che ha cercato di tracciare il profilo dell’amministratore del sito, ci sarebbe un uomo di nome V., nato nella stessa data di V., dietro le richieste economiche fatte dall’admin di Phica sotto gli pseudonimi “Bossmiao”, “Phicamaster” alle vittime che hanno scoperto le loro foto sui forum e la pioggia di commenti sessisti”.

Perché non ne scriviamo nome e cognome? Perché se colpevole sarà messo in piazza entro breve come merita e perché siamo troppo poveri per rincorrere le querele.

(2 settembre 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata





