L’ottava edizione del Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia 2025 alla sociologa Chiara Saraceno

Da otto edizioni ormai il Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia viene conferito nei giorni del festival a una figura del mondo culturale che ha messo al centro del proprio pensiero e del proprio lavoro l’importanza del dialogo e della cultura come strumento per lo sviluppo delle relazioni umane, contribuendo a migliorare lo scambio tra genti e culture differenti. L’ottava edizione del Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia 2025 va a Chiara Saraceno, una delle più autorevoli sociologhe e intellettuali italiane, tra i protagonisti più attenti e profondi della nostra società.

La consegna del è avvenuta durante la cerimonia di sabato 24 maggio al Teatro Manzoni cui è seguito un dialogo di Chiara Saraceno con Adriano Favole dal titolo: Contro le disuguaglianze.

Questa la motivazione del premio:

Chiara Saraceno, sociologa, fra le più stimate studiose e intellettuali italiane e nel panorama internazionale, porta avanti con i suoi libri, articoli scientifici e interventi pubblici, una battaglia civile e culturale che unisce alla critica delle disuguaglianze la promozione di forme sempre più avanzate di tutela dei diritti.

I principali temi del suo lavoro costituiscono altrettanti aspetti chiave delle contemporaneità: i diritti delle donne, le misure di sostegno alle famiglie, la centralità del welfare, il contrasto alla povertà, la lotta all’emarginazione sociale, l’importanza dell’accesso all’istruzione di qualità. Ha affrontato le grandi trasformazioni sociali del nostro tempo, con lo sguardo sempre rivolto al futuro complesso delle società che saranno. Nei suoi lavori Chiara Saraceno ha saputo fare dialogare linguaggi diversi, parlando sia agli specialisti attraverso ricerche di spessore internazionale sia a un pubblico più ampio, senza mai abbandonare il rigore scientifico e accompagnando alla critica la proposta di nuovi e sfidanti modelli di intervento. Chiara Saraceno ha così contribuito, con la parola e il pensiero, alla riflessione su «stare al mondo». È per queste ragioni che siamo lieti di assegnarle il Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia 2025, come riconoscimento per un lungo percorso di pensiero, azioni e battaglie a favore di una società più inclusiva, giusta e rispettosa delle diversità.