Gaza, esposto il sudario bianco. Così la Toscana chiede la fine della barbarie

“Oggi, in segno di lutto e profonda solidarietà con le vittime innocenti del conflitto a Gaza, esponiamo questo sudario bianco come simbolo di pace e memoria. La Toscana, terra da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani e nella risoluzione non violenta dei conflitti, non può rimanere indifferente di fronte alla barbarie che sta colpendo la popolazione civile, tra cui tanti bambini e donne.

Chiediamo con forza alle istituzioni internazionali di agire per fermare questa spirale di violenza, garantire aiuti umanitari e avviare un processo di pace giusto e duraturo. La vita di ogni essere umano è sacra, e il dolore di Gaza è anche il nostro dolore.

Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine toscane, le istituzioni del territorio, a unirsi a questo gesto di raccoglimento, perché solo attraverso la memoria e l’impegno comune possiamo costruire un futuro di convivenza pacifica.”

Lo hanno detto il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora alle attività internazionali e alla promozione dei diritti umani Alessandra Nardini dopo che un lenzuolo bianco, simbolo della campagna #ultimogiornodigaza, è stato issato sulla facciata della presidenza della Regione in Piazza Duomo a Firenze.

(24 maggio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata