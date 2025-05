Casa della Comunità di Montespertoli, Giani: “Una rivoluzione per la sanità”

Sarà operativa da lunedì la Nuova Casa della Comunità di Montespertoli nella nuova sede, in un’area destinata a ospitare il nuovo polo sanitario, a poco più di un chilometro circa dalla preesistente Casa della Salute nel centro di Montespertoli. Sia la Casa della Comunità sia la via dove si colloca la struttura sanitaria sono state intitolate oggi alla memoria di due figure molto conosciute e stimate a Montespertoli: la Casa della Comunità alla memoria del sindaco Aurelio Giomi, la via alla memoria del dottor Valerio Piazzini. All’inaugurazione c’erano il presidente della giunta regionale e il sindaco di Montespertoli, insieme al direttore generale Ausl Toscana, agli assessori regionali al diritto alla salute e alle politiche sociali e ai presidenti terza commissione sanità e Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa.

“Le Case di comunità sono la vera rivoluzione della nostra sanità territoriale” – ha detto intervenendo il presidente della Toscana, Eugenio Giani. “un modo, nel segno della Toscana diffusa, per offrire a tutti i cittadini, ma soprattutto agli anziani e ai malati cronici che hanno bisogno di un’assistenza protratta nel tempo, risposte ai loro bisogni di salute il più vicino possibile a dove abitano e ovunque abitano. Una sfida che viaggia in parallello alla telemedicina. Sono settantasette – prosegue Giani – le strutture in tutta la regione su cui abbiamo investito, con ristrutturazioni o nuove edificazioni. Questi presidi non sono semplici strutture, ma veri e propri hub di salute dove medicina generale, specialistica, servizi sociali, prevenzione e diagnostica di primo livello si incontrano, garantendo risposte tempestive e personalizzate, con la collaborazione dei medici di famiglia e in alcuni casi del terzo settore.”

Seicentotrenta mq su due livelli e 13 ambulatori, la Casa della Comunità è stata costruita su un terreno di proprietà aziendale. L’intervento edilizio è stato realizzato dal Comune di Montespertoli ed è consistito nella costruzione anche di un secondo edificio, su un terreno di proprietà comunale, che ospiterà la sede operativa del 118 (ancora in fase di completamento) e alcune realtà associative del territorio.

Aperto con orario H 24, sette giorni su sette giorni, la Casa della Comunità offrirà tutti i servizi della medicina generale, della specialistica e della diagnostica di primo livello. Nella palazzina della Nuova Casa della Comunità si sono trasferiti personale e attività che si trovavano nella preesistente struttura in centro e che da lunedì saranno operativi: 8 medici di famiglia e un 1 pediatra di libera scelta, oltre agli specialisti, all’ostetrica, all’infermiere di famiglia, al personale di segreteria e Cup e agli amministrativi. Tra gli altri servizi sono stati trasferiti i prelievi, il servizio sociale, la diagnostica di base, i programmi di screening e vaccinazioni e gli ambulatori per l’attività del consultorio familiare. Si sta lavorando per portare quanto prima il servizio di continuità assistenziale.

Nella palazzina accanto alla Casa della Comunità sarà ricreato anche lo spazio da destinare all’attività fisioterapica che era già attiva nella preesistente Casa della Salute. Il progetto prevede anche l’introduzione del fisioterapista di comunità.

A differenza della struttura sanitaria situata in centro, la nuova Casa della Comunità dispone di un parcheggio riservato ad uso esclusivo. Il nuovo polo sanitario è stato progettato con particolare attenzione sia all’estetica che alla funzionalità ed è compatibile con i principi della sostenibilità ambientale. L’edificio completamento nuovo e accessibile potrà essere utilizzato da tutti in modo sicuro e autonomo.

“Il costo della sola Casa della Comunità ammonta a circa 2.300.000,00 euro coperti da fonti finanziarie regionali e aziendali”.

(24 giugno 2025)

