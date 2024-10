Giornate FAI d’autunno 12 e 13 ottobre, in Toscana aperti 27 tesori  da scoprire

di Redazione Toscana

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione anche in Toscana le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS.

In Toscana nelle 9 provincie sono 27 i luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, che i visitatori protranno apprezzare (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it), grazie all’impegno, alla creatività e alla passione di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione. Partecipare alle Giornate FAI non è solo un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso la missione del FAI; ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione.

Il programma dell’edizione 2024, una variegata e curiosa mappa che illustra e racconta la Toscana attraverso beni e paesaggi preziosi, tutti da scoprire, è stato presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana che sostiene da anni il progetto culturale del FAI.

“Anche quest’anno il FAI apre tantissimi luoghi della nostra regione che solitamente sono chiusi e quindi ci dà l’opportunità di ammirare i nostri tesori – ha detto Cristina Manetti capo di Gabinetto del presidente della Regione –. Sono molto contenta di esprimere anche la soddisfazione del presidente Giani soprattutto per questa bellissima collaborazione con il FAI Toscana perché non solo ci permette di ammirare tanti bellissimi luoghi nelle giornate dedicate ma anche di aprirne tanti durante tutto l’anno. Ricordo sempre con piacere il successo dell’iniziativa che abbiamo organizzato alla Villa di Careggi che adesso è in restauro e che grazie al FAI abbiamo fatto conoscere a tanti fiorentini. Così negli anni tanti antichi ospedali, ville, istituti. E’ bello che ci siano persone qualificate e preparate, peraltro volontarie, che sanno raccontare con tanta passione i nostri luoghi”

“Le giornate FAI d’Autunno sono il secondo grande appuntamento annuale di raccolta fondi, durante il quale sarà offerta al visitatore un’ampia scelta di luoghi – ha detto la presidente FAI Toscana Rosita Galanti Balestri – Ben 27 in Toscana: ville castelli beni storici, industriali, naturali poco conosciuti o poco valorizzati, luoghi insoliti e curiosi. Sarà una Toscana da grande spettacolo capace di emozionare gli occhi, la testa e il cuore. Desideriamo ringraziare la Regione, i comuni, le province, enti e istituzioni, proprietari di beni che hanno concesso le aperture degli stessi in aggiunta ai Beni FAI. Un ringraziamento particolare va alle delegazioni, ai volontari, agli Apprendisti Ciceroni senza i quali queste giornate non sarebbero possibili e che saranno i narratori di questa bella Italia e della Toscana. Mi preme sottolineare che il patrimonio culturale appartiene a tutti e quindi ognuno può fare la sua parte con una piccola donazione o con l’iscrizione al FAI che è il più bel riconoscimento del nostro lavoro e della missione del FAI”.

Le Giornate FAI d’Autunno assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il supporto dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana – del distretto 2071 del Rotary, racconteranno la Toscana in due giorni di festa intitolata alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo del nostro Paese. Un patrimonio che non consiste solo nei grandi monumenti, ma anche in edifici e paesaggi sconosciuti, luoghi che custodiscono culture e tradizioni e che tutti siamo chiamati a curare e a proteggere per sempre e per tutti, come è nella missione del FAI, cominciando innanzitutto a conoscerli, per scoprirne il valore.

Le Giornate FAI d’Autunno sono organizzate nell’ambito della campagna di raccolta fondi della Fondazione “Ottobre del FAI”, attiva per tutto il mese. A questo link l’elenco completo delle aperture toscane e le modalità di visita.

(10 ottobre 2024)

