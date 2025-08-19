53ª edizione Expo Chianti Classico, appuntamento il 20 agosto a palazzo Strozzi Sacrati

Dall’11 al 14 settembre Greve in Chianti ospita l’edizione 2025 di Expo Chianti Classico, con il tradizionale programma di degustazioni e la presenza delle aziende vitivinicole del Chianti fiorentino e senese ed il Consorzio Vino Chianti Classico.
Il programma della rassegna sarà presentato mercoledì 20 agosto alle 12.30 nel corso di una conferenza stampa assieme alla vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi.
(19 agosto 2025)
