Pubblicità
30 C
Roma
26.4 C
Milano
Pubblicità

TOSCANA POLITICA

Pubblicità

FIRENZE

44 minuti fa
HomeNotizie53ª edizione Expo Chianti Classico, appuntamento il 20 agosto a palazzo Strozzi...

53ª edizione Expo Chianti Classico, appuntamento il 20 agosto a palazzo Strozzi Sacrati

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
6
Lettura: meno di 1 minuto
GAIAITALIA.COM FIRENZE anche su TELEGRAMIscrivetevi al nostro Canale Telegram
Pubblicità
Articolo precedente
Livorno Music festival, il 20 agosto “Gran Tango”

Dall’11 al 14 settembre Greve in Chianti ospita l’edizione 2025 di Expo Chianti Classico, con il tradizionale programma di degustazioni e la presenza delle aziende vitivinicole del Chianti fiorentino e senese ed il Consorzio Vino Chianti Classico.

Il programma della rassegna sarà presentato mercoledì 20 agosto alle 12.30 nel corso di una conferenza stampa assieme alla vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi.

 

 

 

(19 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articolo precedente
Livorno Music festival, il 20 agosto “Gran Tango”
Firenze
cielo sereno
29.8 ° C
30.6 °
28.6 °
51 %
1.5kmh
0 %
Mar
30 °
Mer
34 °
Gio
26 °
Ven
25 °
Sab
29 °
PubblicitàMelluso SS24

LEGGI ANCHE

© GAIAITALIAPUNTOCOMEDIZIONI | GAIAITALIA.COM 2012-2025
(le indicazioni relative al copyright si riferiscono agli articoli e non alle immagini, salvo dove diversamente indicato, compresa l'attribuzione della proprietà intellettuale dove indicata)
ALTRE STORIE

Livorno Music festival, il 20 agosto “Gran Tango”

Livorno Cultura

Livorno, il 19 agosto “Winding Sound”

Uncategorized