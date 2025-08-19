Pubblicità
34 minuti fa
Livorno Music festival, il 20 agosto "Gran Tango"

Gaiaitalia.com Notizie Firenze
6
Lettura: 1 minuto
Nella vibrante cornice del Mercato Centrale di Livorno, il Livorno Music Festival accende la notte con un programma che celebra il ritmo, il colore e la sensualità del tango e delle musiche popolari ispaniche.

Il clarinetto si fa voce struggente in Oblivion e Libertango di Astor Piazzolla, affidati a un quartetto di giovani talenti.

La chitarra del giovane Vincenzo Fiamingo danza tra le Tres Piezas Españolas di Rodrigo, mentre con Lorenzo Micheli ed Enrico Tripodi esplora le sfumature passionali della Tango Suite. Il flauto di Andrea Manco si intreccia alla chitarra in Histoire du Tango, ritratto sonoro del XX secolo firmato Piazzolla. Un omaggio elegante, poetico e vibrante alle radici sudamericane ed europee del tango moderno.

 

Programma:
Astor PiazzollaOblivion per quartetto di clarinetti;
Astor PiazzollaLibertango per quartetto di clarinetti;
Joaquín RodrigoTres Piezas Españolas (Fandango, Passacaglia, Zapateado) per chitarra;
Astor PiazzollaTango Suite per due chitarre;
Astor PiazzollaHistoire du Tango (Bordel 1900, Café 1930, Night Club 1960, Concert d’aujourd’hui) per flauto e chitarra.

Artisti:
Andrea Manco, flauto
Lorenzo Micheli, Enrico Tripodi, chitarra

Giovani talenti del LMF
Giacomo Alfano, David Ancarani, Matilde Michielin, Amelia Rossi Fioravanti, clarinetti
Vincenzo Fiamingo, chitarra

Mercoledì 20 agosto ore 21:00
LIVORNO – Mercato Centrale
GRAN TANGO – MICHELI / MANCO / TRIPODI

 

 

(19 agosto 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



