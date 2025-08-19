Temporali forti, allerta estesa a tutto il 20 agosto su tutta la regione

di Redazione Toscana

Ondata di maltempo che continua sulla Toscana nelle prossime ore. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di mercoledì 20 agosto.

Nel pomeriggio del 19 temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne mentre il 20 agosto, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21. Sempre domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco. Possibili colpi di vento e isolate grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

(18 agosto 2025, ultimo aggiornamento 19 agosto ore 14.50))

