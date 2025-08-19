Pubblicità
Temporali forti, allerta estesa a tutto il 20 agosto su tutta la regione

Firenze
34
Lettura: 1 minuto
di Redazione Toscana

Ondata di maltempo che continua sulla Toscana nelle prossime ore. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti a tutta la regione per la serata di oggi e per tutta la giornata di mercoledì 20 agosto.

Nel pomeriggio del 19 temporali pomeridiani riguarderanno le zone interne mentre il 20 agosto, dalle prime ore della notte, rovesci o temporali sulle zone di mare in estensione al litorale in mattinata; rovesci sparsi al pomeriggio e possibile marcato peggioramento serale dalla sera sulla costa e in estensione al resto della regione nella giornata di giovedì 21. Sempre domani, venti forti di Scirocco sulla costa e in Arcipelago e sottovento ai rilievi, mare mosso o molto mosso sui bacini meridionali e sulle coste esposte allo Scirocco. Possibili colpi di vento e isolate grandinate.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

 

(18 agosto 2025, ultimo aggiornamento 19 agosto ore 14.50))

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



